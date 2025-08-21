Live TV

Ilie Bolojan, discuții cu trei ministere cheie despre proiectele finanțate prin PNRR. Primele concluzii legate de investiții

Premierul Ilie Bolojan a avut, joi, o primă rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului, despre proiectele care vor rămâne finanţate prin PNRR şi soluţiile prin care pot sprijini, din alte surse, investiţiile importante care nu se pot încadra în acest program.

„Prioritizarea investiţiilor, pentru o dezvoltare economică sustenabilă. Astăzi am avut prima rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului, pentru a analiza proiectele propuse prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Am discutat atât despre proiectele care vor rămâne finanţate prin PNRR, cât şi despre soluţiile prin care putem sprijini, din alte surse, investiţiile importante care nu se pot încadra în acest program”, a transmis premierul Ilie Bolojan pe Facebook. 

Şeful Executivului menţionează că scopul este ca cea mai mare parte a proiectelor să fie derulate în anii următori.

„Vom continua să finanţăm prin PNRR proiectele deja începute şi care vor fi finalizate până la 31 august 2026, dar şi pe cele care reprezintă ţinte asumate de România. Pentru restul proiectelor mature, Guvernul va identifica resurse fie din bugetul naţional, fie din alte programe europene”, precizează Bolojan.

Premierul mai afirmă că, fie că vorbim despre spitale, şcoli sau proiecte de mediu, obiectivul este acelaşi, ca oamenii să vadă în viaţa de zi cu zi rezultate concrete ale investiţiilor”. 

Alături de premier, la aceste discuţii de la Palatul Victoria au fost vicepremierii Marian Neacşu şi Tsantos Barna, precum şi miniştrii Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului.

Consultările vor continua în perioada următoare cu toate celelalte ministere coordonatoare de reforme şi investiţii din PNRR, mai anunţă premierul. 

Citește și:

EXCLUSIV Tanczos Barna, despre investițiile din PNRR: Căutăm soluții astfel încât să nu închidem și să nu oprim niciun contract

