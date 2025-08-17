Premierul Ilie Bolojan a anunţat duminică, 17 august, printr-un mesaj video publicat pe Facebook, că Guvernul lucrează la introducerea unui sistem de bugete multi-anuale pentru investiţii, care să permită autorităţilor locale şi judeţene să îşi planifice eficient lucrările de construcţii pe termen de trei ani, în perioada 2026-2028.

Aceste planuri vizează atât proiectele finanţate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, cât şi prin alte programe naţionale de investiţii.

„Ce este important este să creăm de fapt o planificare, un buget multi-anual în anii următori şi asta este ceea la ce lucrăm pentru acest proiecte atât din «Anghel Saligny», cât şi din celelalte bugete naţionale. Va fi un program-multi anual, care înseamnă bugete naţionale pentru aceste programe. Fiecare autoritate, fiecare constructor va şti câţi bani va primi în 2026, în 2027 şi în 2028 şi va putea face o planificare, în aşa fel încât să îşi dimensioneze şantierele”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că România şi-a depăşit deja capacitatea de investiţii, motiv pentru care este necesară o prioritizare clară a proiectelor în funcţie de impactul economic şi de nevoile reale ale regiunilor.

„România are o capacitate, care a fost deja depăşită, de a asigura investiţii. Toate domeniile sunt importante, toate zonele ţării sunt prioritare, dar, la un moment dat, totuşi, trebuie să faci o selecţie care proiecte sunt cele mai importante, cele care au cel mai mare efect economic, dacă se finalizează. Dacă e vorba de drumuri, poţi, de exemplu, să te uiţi la recensământul general al circulaţiei maşinilor să îţi dai seama unde este traficul cel mai mare sau drumuri care conectează regiuni între ele şi atunci, dacă ai de ales între anumite drumuri, între un drum comunal într-o comună la capătul judeţului şi un drum judeţean care leagă zece comune, sigur că vei finanţa cu prioritate drumul judeţean”, a adăugat Bolojan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : I.B.