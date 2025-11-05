Live TV

Ilie Bolojan, mesaj după decesul lui Emeric Ienei: „De numele său se leagă momente memorabile ale fotbalului românesc”

ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a transmis un prim mesaj după decesul lui Emeric Ienei. Șeful Executivului a subliniat că „noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiştii, indiferent cu ce echipă ţin, nu îl pot uita o viaţă întreagă”.

„De Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol. Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiştii, indiferent cu ce echipă ţin, nu îl pot uita o viaţă întreagă.

În ultimii ani, noi, orădenii, ni-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul oraşului, mereu cu un zâmbet în colţul gurii. Dumnezeu să îl ierte şi să îl odihnească !”, a transmis premierul Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook. 

Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Antrenorul de fotbal s-a stins la locuința sa din Oradea, din cauza unei comoții cerebrale. Imediat au început să vină mesajele de condolențe, din partea unor mari fotbaliști sau cluburi.

Steaua Bucureşti a postat un mesaj emoţionant pe Facebook după decesul lui Emeric Ienei, notând că a fost „omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”.

Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani

