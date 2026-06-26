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Ilie Bolojan: Respectul pentru drapel înseamnă respect pentru România. Asta trebuie să se vadă în instituţii care funcţionează

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Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis, în mesajul de Ziua Drapelului Naţional, că respectul pentru drapel înseamnă, înainte de toate, respect pentru România. „Asta trebuie să se vadă în instituţii care funcţionează, în administraţii care respectă cetăţeanul, în decizii corecte, în grija pentru banul public şi în seriozitatea cu care fiecare ne facem datoria. Avem multe lucruri de corectat. Dar avem şi resurse şi oameni capabili”, a subliniat Bolojan.

„Astăzi marcăm Ziua Drapelului Naţional. Tricolorul este unul dintre simbolurile care ne reprezintă ca stat şi ca naţiune. El vorbeşte despre istoria noastră, dar şi despre responsabilitatea pe care o avem faţă de România de astăzi. Sub acest drapel s-au construit marile etape ale României moderne, în momentele de curaj, în perioadele dificile şi în clipele în care direcţia ţării s-a decis prin sacrificiul şi responsabilitatea unor generaţii întregi”, a arătat Ilie Bolojan, în mesajul transmis vineri, de Ziua Drapelului Naţional, potrivit News.ro.

El a subliniat că „respectul pentru drapel înseamnă, înainte de toate, respect pentru România”.

„Asta trebuie să se vadă în instituţii care funcţionează, în administraţii care respectă cetăţeanul, în decizii corecte, în grija pentru banul public şi în seriozitatea cu care fiecare ne facem datoria. Avem multe lucruri de corectat. Dar avem şi resurse şi oameni capabili. România poate avansa dacă reuşim să construim mai multă încredere, mai multă stabilitate şi un stat care funcţionează mai bine pentru cetăţeni. Să cinstim astăzi, cu respect, unul dintre cele mai importante simboluri ale României. La mulţi ani de Ziua Drapelului Naţional! La mulţi ani, România! La mulţi ani tuturor românilor!”, a transmis Bolojan.

Editor : A.P.

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