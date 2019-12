Noua conducere a PSD încearcă să-i aducă înapoi în partid pe liderii îndepărtați de conflictele cu Liviu Dragnea. Printre ei, fostul premier Sorin Grindeanu, invitat la sfârșitul săptămânii la o ședință a filialei Timiș. În prezent președinte ANCOM, funcție din care nu are voie să fie membru de partid sau să fie implicat în politică, Sorin Grindeanu a vorbit la Digi24 despre ce l-ar putea convinge să revină în partid.

„Am făcut acest gest mai mult ca o mulțumire pentru foștii mei colegi din filiala Timiș, care au fost alături de mine până la capăt. Am vrut ca acest gest al meu să fie interpretat în acest fel, fiind prima oară când am fost invitat, după doi ani și jumătate la o întâlnire, pentru că nu a fost un for de conducere”, a spus Sorin Grindeanu.

El spune că acest lucru nu echivalează cu a face politică.

„Legea îmi interzice să fiu membru de partid sau să fac o politică de partid, ceea ce nu e cazul”, a adăugat el.

Grindeanu a mai spus că social-democrații din Timiș își doresc ca el să candideze la congresul din februarie al PSD și că îl susțin.

„Pentru mine, cea mai importantă calitate e cea de membru. Mi-am dat seama că funcțiile sunt trecătoare. Dacă e să fac acest pas, cel mai important e cel de membru. Celelalte lucruri țin de ceea ce vrea să facă stânga. Eu nu am ascuns niciodată că sunt un om de stânga”, a spus el.

Grindeanu a fost exclus din PSD, după ce a refuzat să demisioneze din funcția de premier. El a contestat această decizie în forurile interne ale partidului și spune că nu a primit încă un răspuns.

„Acum, cu acest nou aer – și nu o spun ironic – poate va veni și rândul acelei contestații, făcute acum doi ani și jumătate”, a spus el.

Grindeanu spune că, dacă această contestație va fi soluționată în favoarea sa, nu își pierde automat funcția de președinte ANCOM, pentru că va avea la dispoziție o perioadă de timp pentru a ieși din incompatibilitate.

„Cel mai important lucru, dincolo de persoana mea, e legat de ce vrea să facă stânga cu acest congres. Dacă stânga dorește să revină la valorile europene, să se reapropie de cetățeni, să înceapă să respecte democrația internă de partid, alegerea mea va fi foarte simplă: mă voi reîntoarce în partid ”, a spus el.

Întrebat despre prezența lui în biroul șefului Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cel care este și președintele PSD, Grindeanu a spus că a mers pentru a discuta bugetul ANCOM. Pe de altă parte, spune el, are o relație foarte bună cu Marcel Ciolacu și că are prieteni și în alte partide, dar acest lucru ține de viața personală, nu de politică.

Editor web: M.B.