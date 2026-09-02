Sorin Grindeanu, atac la PNL și USR după boicotul din Parlament: „Își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”

Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu îi critică pe liberali și pe reprezentanții USR pentru boicotul activității parlamentare și susține că cele două partide sunt preocupate de funcții și putere, în timp ce România așteaptă un nou Guvern. Liderul PSD afirmă că social-democrații nu au blocat activitatea Legislativului după ce a pierdut o funcție în conducerea Senatului.

„România nu are un Guvern. PNL și USR au însă alte urgențe: funcțiile, banii și puterea”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri, pe Facebook.

Liderul PSD susține că PNL și USR au reacționat prin boicot după ce au pierdut câte o funcție în conducerea Camerei Deputaților.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul: boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și, brusc, democrația este pusă în pericol. Totul pentru două funcții”, a afirmat Grindeanu.

El compară reacția celor două partide cu cea a PSD, care, potrivit acestuia, a pierdut o funcție în conducerea Senatului fără să blocheze activitatea Parlamentului.

„PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul și nu a inventat o criză politică pentru un post în minus”, a transmis liderul social-democrat.

Citește și: Csoma Botond, în scandalul funcțiilor de la Camera Deputaților: „PSD a format o nouă majoritate şi noi am aflat în plen de acest acord”

„Regulile sunt bune cât timp le convin”

Grindeanu îi acuză pe liberali și pe reprezentanții USR de „dublu standard” și susține că aceștia contestă regulile atunci când rezultatul nu le este favorabil.

„Dar, PNL și USR ne-au obișnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu și lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă. Regulile sunt bune cât timp le convin. Când rezultatul nu le mai convine este în pericol chiar democrația!”, a scris acesta.

Liderul PSD a criticat și alianțele politice invocate de PNL și USR și a făcut referire la situația Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Dacă tot vorbesc despre alianțe, despre care alianță vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan își prelungește abuziv șederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament?”, a afirmat Grindeanu.

În finalul mesajului, Sorin Grindeanu susține că PSD este preocupat de formarea unei majorități parlamentare care să permită instalarea unui nou Guvern.

„PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern. PSD își dorește să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un Guvern”, a transmis liderul PSD.

„Fiecare luptă pentru ce îl preocupă!”, a încheiat Sorin Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu