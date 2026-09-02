Live TV

Sorin Grindeanu, atac la PNL și USR după boicotul din Parlament: „Își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”

Data publicării:
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Regulile sunt bune cât timp le convin”

Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu îi critică pe liberali și pe reprezentanții USR pentru boicotul activității parlamentare și susține că cele două partide sunt preocupate de funcții și putere, în timp ce România așteaptă un nou Guvern. Liderul PSD afirmă că social-democrații nu au blocat activitatea Legislativului după ce a pierdut o funcție în conducerea Senatului.

„România nu are un Guvern. PNL și USR au însă alte urgențe: funcțiile, banii și puterea”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri, pe Facebook.

Liderul PSD susține că PNL și USR au reacționat prin boicot după ce au pierdut câte o funcție în conducerea Camerei Deputaților.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul: boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și, brusc, democrația este pusă în pericol. Totul pentru două funcții”, a afirmat Grindeanu.

El compară reacția celor două partide cu cea a PSD, care, potrivit acestuia, a pierdut o funcție în conducerea Senatului fără să blocheze activitatea Parlamentului.

„PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul și nu a inventat o criză politică pentru un post în minus”, a transmis liderul social-democrat.

Citește și: Csoma Botond, în scandalul funcțiilor de la Camera Deputaților: „PSD a format o nouă majoritate şi noi am aflat în plen de acest acord”

„Regulile sunt bune cât timp le convin”

Grindeanu îi acuză pe liberali și pe reprezentanții USR de „dublu standard” și susține că aceștia contestă regulile atunci când rezultatul nu le este favorabil.

„Dar, PNL și USR ne-au obișnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu și lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă. Regulile sunt bune cât timp le convin. Când rezultatul nu le mai convine este în pericol chiar democrația!”, a scris acesta.

Liderul PSD a criticat și alianțele politice invocate de PNL și USR și a făcut referire la situația Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Dacă tot vorbesc despre alianțe, despre care alianță vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan își prelungește abuziv șederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament?”, a afirmat Grindeanu.

În finalul mesajului, Sorin Grindeanu susține că PSD este preocupat de formarea unei majorități parlamentare care să permită instalarea unui nou Guvern.

„PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern. PSD își dorește să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un Guvern”, a transmis liderul PSD.

„Fiecare luptă pentru ce îl preocupă!”, a încheiat Sorin Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
ANI agentia nationala de integritate
2
ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare...
Avion de spionaj Ilushin Il-20
3
Un avion de spionaj rusesc Iliușin Il-20, interceptat de avioane poloneze de vânătoare la...
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
4
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu Ucraina. Traficul în...
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Foto Getty Images
5
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele...
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Digi Sport
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla psd
PSD va cere voturi de la AUR dacă Sorin Grindeanu e desemnat premier. Mihai Ghigiu: „E normal acest lucru”
BLNM9338 (1)
Csoma Botond, în scandalul funcțiilor de la Camera Deputaților: „PSD a format o nouă majoritate şi noi am aflat în plen de acest acord”
clotilde armand
PSD, mesaj ironic după condamnarea lui Clotilde Armand: „Avem o nouă specie de penali: «penalii buni din USR»”
simina tanasescu ilie bolojan colaj
Întâlnirea controversată dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu: Vor fi furnizate imagini de pe camerele de supraveghere din Parlament
sedinta in camera deputatilor
PNL și USR boicotează miercuri activitatea din Camera Deputaților. Sorin Șipoș: „Vom ataca la CCR”. Reacția lui Grindeanu
Recomandările redacţiei
Catalin Drula la congres USR
Cătălin Drulă, mesaj în maghiară după scandalul din Camera...
agenti sbu in ucraina
Schimb de focuri între serviciile secrete GUR şi SBU, pe străzile din...
lucian pahontu
USR cere din nou audierea șefului SPP Lucian Pahonțu în Parlament...
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că...
Ultimele știri
George Simion declară că nu va vota niciun Guvern, dacă AUR nu face parte din el: „Trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne”
Danemarca a trimis recruți în Groenlanda, din cauza tensiunilor geopolitice din regiunea arctică
Medvedev amenință Germania cu „atacuri directe”. Ce l-a înfuriat pe fostul președinte rus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Fanatik.ro
Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas”
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Mihai Stoica, șocat de un fan de 14 ani după eșecul FCSB. „Vine Drăguș, bă?”. Exclusiv
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
Digi FM
Anca Pandrea și-a modificat testamentul cu șase ani înainte să moară. Cui a vrut să-i lase casa și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Pisicile și oamenii au o legătură mai puternică decât credeai. „Hormonul iubirii” explică de ce ne simțim...
Film Now
După două căsnicii eșuate, Jennifer Aniston a luat o decizie. Ce se întâmplă cu relația ei cu Jim Curtis: „A...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...