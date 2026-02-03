Partidul Social Democrat a pus în așteptare pachetul Cseke Attila, cel de reformă administrativă, pentru a obține un pachet de relansare economică și pune în așteptare și bugetul pentru 2026 pentru un pachet de ajutor social. Aflat în studioul Digi24, vicepremierul Kelemen Hunor a explicat când ar putea fi adoptate aceste pachete și în ce fel.

Pachetul Cseke

Hunor a spus că a fost un consens în coaliție pentru ca cele două proiecte, cel de reformă administrativă și cel de relansare economică, să meargă âmpreună. „Proiectul pe administrația centrală și locală e gata. S-a discutat. Dacă mai sunt corecții mici, trebuie făcute și se vor face pe procesul de avizare. Dezbaterea publică a fost făcută și nuanțele pot fi corectate pe procedura de avizare. Pachetul economic a fost discutat și este gata, doar trebuie pus sub forma unei legi tot ce am discutat. Este un pachet ambițios pe foarte mulți ani. Nu e vorba de 2026. În 2026 efectele vor fi minore pe buget, fiindcă până când se aplică ne prinde toamna și așa era și gândit. Efectele vor fi pe 2027, pe 2028, și pe buget, și pe economie”.

Hunor a explicat și de ce efectele pachetului de reformă apar așa târzu. „Aici sunt vizate IMM-urile, sunt vizate investițiile mari, sunt puse niște instrumente bugetare și financiare, creditul fiscal, subvenționarea dobânzilor pentru anumite investiții și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere este o măsură complexă pentru mai mulți ani de zile”.

Toată lumea a fost de acord cu pachetul de relansare economică

Kelemen Hunor a precizat că toată lumea a fost de acord cu acest pachet. „Fiecare a contribuit la acest pachet economic, inclusiv noi, inclusiv PNL, inclusiv cei de la USR, dar trebuie pus în proiect de lege. Da, trebuie să mergem în pachet, că asta a fost decizia coaliției, nu a fost decizia PSD, dar a fost solicitare a celor de la PSD. A fost acceptat de toată coaliția, fiindcă așa e bine să fie aceste măsuri, cele care vor fi aplicate în acest an în bugetul anului 2026. De aceea sunt și cuplate”.

Bani pentru pensionari: „Nu e o chestiune de discuție ideologică. Pur și simplu, de bun simț”

Kelemen Hunor a mai spus și că unele pensii mici sau mai modeste ar putea să fie bonusate, cu un număr de plăți, una sau poate două, într-un anumit număr de etape.

„Legate de solidaritate, și în coaliție s-a discutat un pic că e nevoie pentru pensionarii cu pensiile mici o plată one off (nr plată unică) așa cum am făcut și în 2025. Fiindcă prețurile au crescut atât la electricitate, cât și la produsele de consum, de toate felurile. Aici, desigur putem discuta. Dacă se plătește de două ori, se plătește o singură dată, în două trepte, în trei trepte”.

Vicepremierul Hunor a explicat că măsura ar fi potivită pensiilor mici, adică celor până în 3000 – 3500 de lei.

„Asta trebuie inclus în buget, cum a fost inclus și în bugetul pentru 2025. Mecanismul este gândit, cardurile funcționează și pot fi plătite pentru acești pensionari poate chiar de două ori. Chiar a fost o discuție preliminară săptămâna trecută, că trebuie să ne gândim și la această măsură”.

Întrebat de Cosmin Prelipceanu cât ar putea primi un pensionar, Hunor a avansat câteva cifre: până la pensiile mici, de 2.000 de lei se poate da o plată one-off de 800 de lei, până la 3.000 de lei - 600 de lei, de la 3.500 plata ar putea fi de 400 de lei.

„Calculele sunt făcute de cei de la Ministerul Muncii, dar presiunea pe buget ar fi undeva până în 3-3,5 miliarde de lei, în funcție de cum se va stabili. Dar e nevoie de așa ceva. Trebuie să înțelegem că e nevoie de așa ceva, fiindcă sunt pensionari care în acest moment au simțit, mult mai puternic presiunea inflației, puterea de cumpărare a scăzut și dacă noi nu recunoaștem acest lucru, înseamnă că această coaliție susține un guvern în aer, fără să aibă o cuplare directă cu societatea”.

„Acest chestiuni trebuie discutate, nu în termeni politici, domnule, „PSD-ul propune, PNL-ul nu e de acord”. Nu e o chestiune de discuție ideologică, politică. Pur și simplu bunul simț și nevoia te duce spre o astfel de soluție. Vrei, nu vrei”.

Asumarea pachetului Cseke. Bugetul

Vicepremierul a spus și cum vede el asumarea acestr legi. „Săptămâna trecută a fost o discuție să mergem eventual cu ordonanță de urgență ca să scurtăm procedura. Asta a fost ultima discuție. Cum codul administrativ a fost acum foarte mulți ani adoptat prin ordonanță de urgență, modificarea se poate prin ordonanță de urgență. Acum, trebuie să spună și cei de la justiție dacă se merge cu ordonanță de urgență sau trebuie pe asumare. Pe asumarea răspundeerii, procedura se prelungește. Nu e vorba că se prelungește pentru că mai urmează și o moțiune de cenzură, ca asta nu e o problemă. Dacă există majoritate, nu e nicio problemă. E un instrument constituțional de a controla Guvernul. Se face dezbaterea, se face votul. Dacă totul e ok, mergem mai departe. Dar dacă legea este contestată la Curtea Constituțională, până când nu e publicată în Monitorul Oficial legea - și nu poți să publici până când nu ai decizia Curții Constituționale - n-ai cum să construiești bugetul, că bugetul trebuie construit pe cifrele din această lege - și pe administrația centrală, și pe administrația locală. De aceea, eu cred că dacă mergem pe varianta ordonanței de urgență, atunci putem să intrăm cu bugetul după 20 februarie în Parlament. Dacă mergem pe asumare, nu prindem luna februarie cu bugetul în Parlament”, a mai spus Kelemen Hunor.

Editor : Sebastian Eduard