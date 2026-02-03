În cadrul unei apariții la „Jurnalul de Seară”, la Digi24, Kelemen Hunor a afirmat că nu a fost consultat pe tema numirilor la șefiile serviciilor secrete, adăugând că președintele Nicușor Dan va trebui să vină cu propuneri, întrucât numirile se află „în curtea” sa. Liderul UDMR consideră că „important este ce se va întâmpla pe termen mediu și pe termen lung cu aceste servicii, nu de la o zi la alta”.

„Se vorbește de controlul civil și de servicii de intelligence civil. Nu avem niciunul dintre aceste două chestiuni. Controlul parlamentar e cum e, când nu ai director civil nici măcar acest control nu poate fi exercitat cum ar fi trebuit. Noi nu am făcut din servicii de intelligence, vorbim acum de SRI și de SIE, servicii demilitarizate. Am spus că doar le trimitem un director civil și atunci, prin chestia asta, rezolvăm și această problemă. Pentru mine, în acest moment, e mai puțin important cine va fi șeful SRI sau șeful SIE. La SIE mai avem director civil. Important este ce se va întâmpla pe termen mediu și pe termen lung cu aceste servicii, nu de la o zi la alta. Dacă ne gândim la o reformă, demilitarizare, nu se poate face de la o zi la alta.

Trebuie să ai un parcurs de 5, 6, 7, 8 ani, poate un deceniu. Dar dacă nici nu ne apucăm să discutăm despre aceste aspecte, la ce să ne așteptăm? Nu am participat la nicio discuție, nu pot să spun mai mult decât v-am spus, că nu știu, nu am fost întrebat, dar important este ce vom face. Vom reforma serviciile și controlul civil, controlul parlamentar asupra serviciilor sau nu? Mai există câteva chestiuni care rămân sub semnul întrebării, 2024 (n.red - anularea alegerilor prezidențiale). Toată lumea spune că, domnule, se va desecretiza la un moment dat, e foarte bine, dar nu trece o săptămână să nu avem această întrebare de undeva din zona societății, când veți explica ce s-a întâmplat și așa mai departe. Sunt multe, multe aspecte. Putem discuta până dimineață, dar la un moment dat trebuie să vină președintele cu o propunere, că asta este în curtea președintelui. Nu știu ce gândire are.

Nu am discutat cu el despre aceste aspecte. Am văzut că a spus aici, la dumneavoastră, că a discutat cu Fritz, cu Grindeanu și cu Bolojan. Nu știu dacă au discutat și despre aceste aspecte, dar trebuie să vină în Parlament la un moment dat, că nu se poate. Dacă stăm așa, nu rezolvăm nimic. Riscul este să nu existe această gestionare, cum scrie legea și cum e așteptarea, până la urmă, a societății”, a declarat Kelemen Hunor.

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Digi24, că va face „foarte curând” propunerile pentru şefia serviciilor de informaţii. Şeful statului a susținut că „cel mai bine este ca aceștia să fie din afara partidelor”, precizând totodată că „trebuie să fie oameni echilibraţi”.

Citește și:

Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți

Kelemen Hunor nu știa despre neplata primei zile de concediu medical: Nu știu de unde a apărut, nu cred că am discutat în Coaliție

Editor : A.M.G.