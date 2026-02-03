Live TV

Exclusiv Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale: „Educația trebuie lăsată în pace”

Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară, la Digi24, că Guvernul nu ar trebui să mai aducă modificări în sistemul de educație, pentru că este singurul domeniul care a făcut un efort anul trecut. Kelemen spune că nici norma didactică, crescută anul trecut printr-o decizie a Guvernului pentru a plăti mai puțini profesori suplinitori, nu ar trebui schimbată, chiar dacă profesorii cer acest lucru.

Chestionat în legătură cu cererea profesorilor care vor revenirea la legea prin care norma lor didactică a fost majorată, liderul UDMR a spus că este vorba despre o discușie care trebuie avută cu Ministerul Educației, însă el este de părere că norma ar putea rămâne neschimbată.

„Aici, sigur, discuțiile trebuie purtate cu cei de la Ministerul Educației. Eu cred că poate să rămână așa cum e astăzi”, a spus Kelemen. „Eu cred că da, dar ceea ce am spus anul trecut, când am început discuțiile pe proiectul pe legea administrației, Educația nu trebuie să fie atinsă de această reglementare din administrație (reducerea cheltuielilor cu salariile cu 10%,  în 2026), fiindcă ei au făcut efortul anul trecut. E singura zonă și un pic din sistemul sanitar unde au făcut aceste reduceri. Deci eu sunt împotrivă să umblăm la Educație. Educația trebuie susținută, Educația trebuie să primească bani, inclusiv zona universitară și nu sunt de acord să mai umblăm, să mai reducem, să mai căutăm ce se mai poate face la educație. Oricum există o subfinanțare. Oricum există o presiune foarte mare. Calitatea educațională e cum e acuma, nu vreau să intru eu în detalii. Dar din punctul meu de vedere, educația trebuie lăsată în pace, trebuie susținere și lăsată să facă ceea ce e de făcut în interior, privind conținutul învățământului. Nu mai trebuie să umblăm la instituții și la norma didactică și la alte chestiuni”, a explicat Kelemen Hunor.

George Purcaru, vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat marți la Digi24 că tot mai mulți profesori sunt dispuși să recurgă la o grevă generală, în contextul nemulțumirilor generate de măsurile de austeritate și de modificările aduse prin „legea Bolojan”.

Potrivit liderului sindical, problemele au început odată cu intrarea în vigoare a Legii 141/2025: „Revendicările sunt aceleași pe care le-am avut încă din vara anului 2025, când Legea 141, legea Bolojan a fost implementată. Și aici vorbim despre majorarea normei didactice în 2-4 ore, ceea ce înseamnă, de fapt, și de drept, un salariu diminuat, mascat, între 10 și 25%”.

