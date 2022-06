Ionel Arsene s-a autosuspendat din funcţia de preşedinte al PSD Neamţ, după declarațiile lui Marcel Ciolacu

Ionel Arsene s-a autosuspendat din funcţia de preşedinte al filialei PSD Neamţ, în urma prăbușirii podului de la Luţca, aflat în administrarea Consiliului Judeţean și care fusese reabilitat în urmă cu câteva luni. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a sugerat în urmă cu două zile să facă acest lucru.

Întrebat dacă s-a autosuspendat din funcţia de preşedinte al filialei, Ionel Arsene - care este şi preşedinte al CJ Neamţ - a confirmat, joi, pentru Agerpres, că informaţia este reală.

El a adăugat că preşedinte interimar al filialei PSD Neamţ este preşedintele executiv Daniel Harpa.

În urmă cu o săptămână, podul de la Luţca, reabilitat cu peste 7 milioane lei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, s-a prăbuşit în timp ce pe el rulau un autocamion şi o autoutilitară.

O persoană a fost rănită uşor în urma incidentului.

Traficul rutier în zonă a fost deviat pe alte rute, urmând ca Armata să facă un pod de pontoane până la construcţia unui pod nou.

DNA a deschis un dosar penal in rem ca urmare a acestui incident.

De asemenea, IPJ Neamţ are în lucru două dosare penale, unul pentru vătămare corporală din culpă, iar altul pentru abuz în serviciu.

Marcel Ciolacu a spus în urmă cu două zile că suspendarea lui Ionel Arsene din funcția de președinte PSD Neamț pe perioada anchetei privire la prăbușirea podului de la Luțca „ar detensiona” situația.

„Din punct de vedere politic, am vorbit cu domnul Arsene, nu ştiu cine are implicarea mai multă cu adevărat. Consiliul Judeţean este beneficiar, dar nu cel care urmăreşte fazele nici de proiectare, nici de expertiză. Şi eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică - eu ştiu că este un bun coleg - şi în perioada anchetei cred că o suspendare a dânsului din funcţia de preşedinte a PSD-ului de la Neamţ ar detensiona acest moment, până când vin rezultatele anchetei”, a continuat el.

