După ce a făcut baie de mulțime, președintele Nicușor Dan a făcut declarații în fața presei. Ziua Națională a prins România cu un ministru interimar al Apărării, iar șeful statului nu a dorit să facă precizări pe marginea acestui subiect: „Să nu stricăm sărbătoarea națională”.

„E o zi de sărbătoare azi. La mulți ani tuturor românilor, îi învit să continue să creadă în țara asta pentru că are mare potențial, și pe cei de aici, și pe cei din diaspora. Am fost impresionați de cât de multă lume a venit. Asta înseamnă că oamenii țin la țara asta”, a afirmat Nicușor Dan.

Parada militară de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea Deschide galeria foto

Referitor la mesajul președintelui american Donald Trump cu ocazia Zilei Naționale, șeful statului a afirmat: „Relația cu Statele Unite este o relație trainică, consolidată pe multe paliere. E un gest firesc”.

Întrebat cum vede faptul că ziua de 1 Decembrie a prins România fără un ministru al Apărării, Nicușor Dan a replicat: „Domnul Miruță este ministrul interimar al Apărării. Haideți să nu stricăm sărbătoarea națională. E o zi de sărbătoare, să nu facem politică”.

Președintele României a anunțat că toți foștii șefi de stat au fost invitați la recepția organizată luni seară.

Amintim că Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale. Anterior, mai mulți colegi din conducerea partidului îi ceruseră retragerea. Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, să preia interimar și funcția de ministru al Apărării.

Citește și:

Ionuț Moșteanu a absolvit anii III și IV într-un singur an universitar. Legea le permitea acest lucru „studenților excepționali”

Parada de 1 Decembrie s-a încheiat: zeci de mii de oameni, prezenți la Arcul de Triumf. Nicușor Dan a făcut o baie de mulțime

Editor : A.M.G.