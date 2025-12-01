Video Nicușor Dan, întrebat despre lipsa unui șef la Ministerul Apărării: „Să nu stricăm sărbătoarea națională”
După ce a făcut baie de mulțime, președintele Nicușor Dan a făcut declarații în fața presei. Ziua Națională a prins România cu un ministru interimar al Apărării, iar șeful statului nu a dorit să facă precizări pe marginea acestui subiect: „Să nu stricăm sărbătoarea națională”.
„E o zi de sărbătoare azi. La mulți ani tuturor românilor, îi învit să continue să creadă în țara asta pentru că are mare potențial, și pe cei de aici, și pe cei din diaspora. Am fost impresionați de cât de multă lume a venit. Asta înseamnă că oamenii țin la țara asta”, a afirmat Nicușor Dan.
Întrebat cum vede faptul că ziua de 1 Decembrie a prins România fără un ministru al Apărării, Nicușor Dan a replicat: „Domnul Miruță este ministrul interimar al Apărării. Haideți să nu stricăm sărbătoarea națională. E o zi de sărbătoare, să nu facem politică”.
Președintele României a anunțat că toți foștii șefi de stat au fost invitați la recepția organizată luni seară.