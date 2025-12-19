Live TV

Irineu Darău, mesaj după ce i-a fost validată nominalizarea pentru Ministerul Economiei: „Trebuie trecut de la vorbe la fapte”

Data publicării:
Irineu Darau
Irineu Darău. Foto: Facebook/ Irineu Darău

După ce Comitetul Politic al USR i-a validat nominalizarea pentru Ministerul Economiei, Irineu Darău a transmis că urmărește să ia decizii care să „descătușeze potențialul economic, să încurajeze antreprenorii și să atragă investițiile”.

„Sunt conștient de responsabilitatea uriașă pe care mi-o asum și voi pune toate forțele mele în slujba oamenilor și economiei românești. Urmăresc să iau decizii care să descătușeze potențial economic, să încurajeze antreprenorii și să atragă investițiile”, a scris acesta pe Facebook.

În ceea ce privește digitalizarea, senatorul USR a avut un mesaj pentru instituțiile statului: „trebuie trecut de la vorbe la fapte, fiindcă fără digitalizare reală și eficientă pierdem enorm de mult potențial, resurse și bani publici. Această guvernare are datoria să redreseze fiscal-bugetar statul și totodată să deschidă deja frontul dezvoltării viitoare”.

„Mă bucur să pot pune umărul la efortul de construcție. Îmi doresc să ne propunem și să atingem obiective concrete. Nu vreau să ne pierdem vremea cu certuri sterile și cu jocuri politice, fiindcă oamenii așteaptă de la noi lucruri simple: să muncim onest și să producem rezultate pentru români. Nimic altceva! Nu în ultimul rând, tocmai pentru dezvoltarea economică și pentru reziliența democrației, voi continua să militez pentru importanța fundamentală a educației și a capitalului uman”, a mai transmis Irineu Darău.

Amintim că Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va prelua portofoliul de la Apărare, iar Irineu Darău va trece la ministerul Economiei, potrivit propunerilor USR.

Citește și: 

Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei: senator la al doilea mandat, deține o firmă în Franța

Grindeanu, avertisment pentru Miruță și Darău, propuși la Apărare și Economie: „Să nu-și facă specializarea la locul de muncă”

"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
