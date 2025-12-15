Kelemen Hunor a vorbit luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre situația din justiție apărută după difuzarea anchetei Recorder. Președintele UDMR a afirmat că dacă un judecător (Raluca Moroșanu – n.red.) se ridică și spune că sunt nereguli legate de conducere, de atitudine, „asta înseamnă că e o problemă”. Președintele UDMR a subliniat faptul că Legislativul poate modifica legea cu privire la prescripție și complete, „dar sunt anumite zone unde Parlamentul n-are ce să facă”.

„Un documentar (Recorder - n.red.) în care o anumită parte din justiție a arătat ceea ce simte, ceea ce vede. Sunt două sau trei chestiuni dure, dureroase. Prima, cu prescripția. Aia trebuie modificată, trebuie reglată, nu știu cum, că nu sunt jurist, dar nu se poate în forma asta. După aceea cu completele, cum sunt schimbați judecătorii acolo. Parlamentul a dat o putere mare CSM-ului prin lege, și Înaltei Curți. Deci acolo trebuie văzut administrativ cum merg lucrurile ce pot fi făcute, fiindcă nu e corect să fie judecătorii schimbați, și a treia chestiune legată iarăși administrativ, de organizare, fiindcă sunt foarte multe judecătorii mici unde s-a golit. Deci, eu la un moment dat, la o discuție la Cotroceni cu CSM și cu Înalta Curte, am spus că și Institutul de magistratură, unde sunt formați viitorii magistrați, trebuie descentralizat, aceeași profesori, aceeași materie”, a afirmat Kelemen Hunor.

„Problemele trebuie rezolvate”

„Deci, din acest punct de vedere nu e o problemă. Și la Cluj există facultate bună de drept, și la Timișoara, și la Iași, și atunci poate că reușești să atragi mai mulți tineri către magistratură. Deci sunt multe chestiuni care trebuie discutate. Să nu ne întoarcem în trecut, asta este clar, că nu ai acolo ce căuta. Problemele care au apărut pe partea asta trebuie rezolvate. Atât pot să vă spun în acest moment. Cel puțin pe prescripție și pe complete trebuie umblat, dar sunt anumite zone unde Parlamentul n-are ce să facă. La prescripție, da, categoric acolo trebuie să modificăm noi legislația penală”, a continuat președintele UDMR.

Am văzut declarația doamnei judecător Moroșanu. E clar că există o problemă. Dacă se ridică un judecător și spune că sunt chestiuni legate de conducere, de atitudine, asta înseamnă că e o problemă. Dar să nu chemați oamenii politici să rezolve problemele care nu necesită modificări de lege, fiindcă asta ar însemna o ingerință politică în treburile de organizare și de administrare.

„Oamenii n-au încredere în justiție. Nici eu nu am încredere în justiție”

În legătură cu o posibilă schimbare a legii, Kelemen Hunor a spus că este gata să controbuie și să voteze.

„Dacă cineva ne sugerează că trebuie să schimbăm legea de organizare, 303 și 304 a sistemului judiciar, sunt gata să contribui și să votez. Aici are dreptate și președintele când cheamă magistrații la o discuție serioasă, aplicată. Vorbim de o putere importantă din stat, și în acest moment, chiar o putere poate mai importantă ca și percepție publică decât Parlamentul sau Guvernul. Fiindcă oamenii n-au încredere în justiție. Nici eu nu am încredere în justiție. Am încredere în judecători și în procurori, că sunt și oameni minunați acolo, dar în sistem nici eu nu am încredere. Nu de azi, nu de ieri, de 20 de ani”, a adăugat liderul UDMR.

„Trebuie găsit acel echilibru prin care oamenii recapătă încrederea în justiție”

„Eu nu o să fiu de acord să ne întoarcem acolo de unde am plecat. Nici situația actuală nu e ok. Deci nu vreau să implicăm serviciile prin protocoale secrete în actul de justiție, când cei de la SRI spuneau că justiția este câmp tactic pentru ei. Acolo nu vreau să ne întoarcem. Și nu cred că cineva sănătos la cap vrea să se întoarcă acolo. De aceea, trebuie găsit acel echilibru prin care oamenii recapătă încrederea în justiție și, sigur, pe chestiuni administrative, CSM-ul, dacă e, poate fi schimbată legislația, nu asta e problema”, a conchis Kelemen Hunor.

