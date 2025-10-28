Kelemen Hunor a declarat luni seara la Digi24, că reforma administrației centrale ar trebui să fie în aceeași lege cu cea a reformei administrației locale. Liderul UDMR spune însă că acolo este nevoie de „altă abordare”, fiind nevoie de o lege pentru fiecare minister în parte.

„Propunerea este să fie în aceeași lege (reforma administrației locale – n.red.) o prevedere și pentru administrația centrală - tot 10%, dar acolo trebuie să mergi într-o altă abordare, că pentru ei nu există lege, cum există pentru administrația locală. Pentru fiecare minister, pentru fiecare instituție există o hotărâre de guvern sau conducător al instituției și atunci toate hotărârile trebuie schimbate. Pentru anumite hotărâri trebuie să schimbi și legislația, că altfel n-ai cum să dai o hotărâre. Deci pentru ei trebuie o perioadă de 60 de zile până când toate aceste acte administrative, hotărâri de guvern vor fi adoptate”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

„ Am pierdut foarte, foarte mult timp”

„Ideea e să dăm pentru ei până în martie, ianuarie, februarie. Dacă în decembrie se publică legea, că dacă noi mergem în noiembrie în Parlament cu asumare, sigur că după aceea urmează Curtea Constituțională, că va fi atacată la Curtea Constituțională. Toate legile asumate au fost atacate și înainte de decembrie, n-are cum să fie promulgată legea”, a precizat liderul UDMR.

„De aceea spun că am pierdut foarte, foarte mult timp și nu mai avem voie să pierdem încă două, trei, patru săptămâni doar pe discuții sterile. Și atunci, pentru administrația centrală trebuie să dai ținta și trebuie să mergi pe fiecare stâlp separat”, a adăugat Kelemen Hunor.

Editor : Liviu Cojan