Live TV

Exclusiv Kelemen Hunor spune cât ar putea dura reforma administrației centrale: E nevoie de altă abordare

Data publicării:
cladirea guvernului
Reforma administrației centrale ar putea dura minim 60 de zile. Foto: Captură Digi24
Din articol
„Am pierdut foarte, foarte mult timp”

Kelemen Hunor a declarat luni seara la Digi24, că reforma administrației centrale ar trebui să fie în aceeași lege cu cea a reformei administrației locale. Liderul UDMR spune însă că acolo este nevoie de „altă abordare”, fiind nevoie de o lege pentru fiecare minister în parte.

Propunerea este să fie în aceeași lege (reforma administrației locale – n.red.) o prevedere și pentru administrația centrală - tot 10%, dar acolo trebuie să mergi într-o altă abordare, că pentru ei nu există lege, cum există pentru administrația locală. Pentru fiecare minister, pentru fiecare instituție există o hotărâre de guvern sau conducător al instituției și atunci toate hotărârile trebuie schimbate. Pentru anumite hotărâri trebuie să schimbi și legislația, că altfel n-ai cum să dai o hotărâre. Deci pentru ei trebuie o perioadă de 60 de zile până când toate aceste acte administrative, hotărâri de guvern vor fi adoptate”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Am pierdut foarte, foarte mult timp”

Ideea e să dăm pentru ei până în martie, ianuarie, februarie. Dacă în decembrie se publică legea, că dacă noi mergem în noiembrie în Parlament cu asumare, sigur că după aceea urmează Curtea Constituțională, că va fi atacată la Curtea Constituțională. Toate legile asumate au fost atacate și înainte de decembrie, n-are cum să fie promulgată legea”, a precizat liderul UDMR.

De aceea spun că am pierdut foarte, foarte mult timp și nu mai avem voie să pierdem încă două, trei, patru săptămâni doar pe discuții sterile. Și atunci, pentru administrația centrală trebuie să dai ținta și trebuie să mergi pe fiecare stâlp separat”, a adăugat Kelemen Hunor.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
3
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
carrefour
5
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Digi Sport
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
armata-ue
Războiul de la granița NATO stârnește sentimentul de urgență în...
U.S. Prepares To Set Clocks Back As Daylights Saving Time Ends
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune...
Burevestnik cruise missile launch
Cât de periculoasă este racheta rusească Burevestnik, noua armă...
Ukrainian soldiers from the 60th Battalion of Territorial Defense
Ce le lipseste ucrainenilor mai mult decat rachetele Tomahawk...
Ultimele știri
Speranță pentru femeile care au cancer ovarian. Cercetătorii au descoperit un nou factor care contribuie la răspândirea bolii
Uraganul Melissa ar putea fi cel mai puternic care a lovit vreodată Jamaica. Furtuna de categoria a cincea a ucis patru oameni în Haiti
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_22197
Alegeri în București. Liderul UDMR: Ar fi o greșeală să aducem disputele în Coaliţie. Riscul să nu iasă niciunul din candidaţi crește
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan uneori e mai inflexibil. A învățat mult de când a venit de la Oradea, unde avea majoritate
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul cu magistrații, vom fi o majoritate impotentă. Lumea va spune „plecați”
explozie rahova sector 5
„N-am nicio îndoială că a fost neglijență”. Ce soluție vede Kelemen Hunor la situația celor afectați de explozia din Rahova
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor, despre tăierea posturilor din primării: „Ne învârtim în jurul acestui subiect din august, de trei luni”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Motivul pentru care patronul firmei acuzate că a rupt sigiliul la blocul din Rahova a fost chemat în...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Jannik Sinner nu se mai ascunde! Sportivul are o nouă iubită pe care a prezentat-o și părinților
Adevărul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playtech
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Război de distrugere: Putin nu mai vrea să cucerească Ucraina, ci să o ruineze
Newsweek
Statul a strâns 9 miliarde din CASS la pensie. Cum obligi Casa de Pensii să îți dea banii înapoi?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere