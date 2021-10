Klaus Iohannis: În vestul Europei, rata de vaccinare e 80-90%. Noi de ce nu putem? De ce să dăm ascultare unora care vorbesc prostii?

Președintele Klaus Iohannis a făcut un nou apel la vaccinare și a dat exemplu statele din vestul Europei unde rata de imunizare a ajuns la 80-90%. El a îndemnat oamenii "să nu mai dea ascultare unora care vorbesc prostii în spațiul public".

Klaus Iohannis a afirmat că România a primit ajutor de la opt state europene în criza Covid.

El a sublinit însă că, dincolo de acest ajutor, românii trebuie să se vaccineze. "Nimeni nu se poate vaccina în locul nostru", a afirmat el.

"Știți foarte bine, acasă situația este foarte complicată. Am vorbit despre o catastrofă în domeniu. Spitalele sunt pline, medicii lucrează non-stop, locuri la ATI nu mai sunt, am apelat la ajutorul european și am primit sprijin de la 8 state europene.

Este un lucru important și arată în această situație disperată că solidaritatea europeană nu e doar o expresie este un fapt.

Le-am mulțumit partenerilor noștri și prieteni care ne ajută.

Însă, noi trebuie să jucăm rolul nostru. Și aici repet foarte clar, nu există altă soluție decât vaccinarea. Și trebuie să acceptăm acest lucru. În toate statele din vestul Europei, pandemia a fost domolită prin vaccinare. Sunt rate de vaccinare de 80-90%.

Noi de ce nu putem? De ce să dăm ascultare unora care vorbesc prostii în spațiul public și vă fac să nu vă vaccinați să ajungeți la terapie intensivă? Dragi români, mergeți și vă vaccinați să nu mergeți la spital și să terminăm cu această pandemie. Nimeni nu se poate vaccina în locul nostru", a spus președintele.

