Fostul candidat la președinție și actualul primar al municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a declarat, duminică seară, în cadrul emisiunii „Briefing”, în direct la Digi24, că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024, însă „după ce sistemul a încercat să-mi găsească de toate - toate mizeriile inventate - și a pus presiune pe mine, a găsit cea mai mizerabilă metodă, cea de anulare a alegerilor”.

„Eu câștigam alegerile anul trecut”

Fosta șefă a USR susține că ar fi ajuns președintele României, dacă nu s-ar fi produs anularea turului I al alegerilor.

„Ce vă faceți, pentru că eu câștigam alegerile anul trecut! Însă bucuria cea mai mare a mea știți care este? Faptul că pe mine sistemul nu m-a doborât. A încercat să-mi găsească de toate... de la toate mizeriile inventate, de toate. Au pus presiune pe mine - nu sunt intimidabilă - și au găsit cea mai mizerabilă metodă, fără precedent, pentru că nu există așa ceva, de anulare a alegerilor”, a declarat Elena Lasconi.

„ Înainte cu două zile eu știam că i-am luat fața lui Georgescu ”

Aceasta a precizat că avea date care să-i dovedească afirmațiile.

„Uitați, și domnul Orban a ieșit zilele trecute cu dezvăluiri - nu știu de ce a tăcut atât timp. Pentru că era bine? Era cu sistemul? Pentru că, altfel, din exterior pare că e femeia care nu înțelege pentru că nu știe unde îi este locul... că ar fi câștigat Georgescu. Nu este adevărat! Înainte cu două zile știam că i-am luat fața lui Georgescu. Să fie sănătoși”, a declarat Elena Lasconi.

Fosta candidată la președinție a declarat că a simțit pe propria piele „cât de tare s-a indus frica, iar atunci mi-am dat seama cât de puternic este sistemul”.

„Eu n-am văzut influența rusă. Însă mi-a dat fiori atunci când am văzut la televizor o conversație pe care a avut-o Georgescu cu cineva, iar partea periculoasă pe care a spus-o Georgescu a fost: Am un plan. Fraților, cei care aveți un plan, mai bine nu vorbiți la telefon, pentru că poate vă treziți cu dosar. Eu nu îi iau apărarea, pentru că omul are nevoie mare de o expertiză psihiatrică, iar în acest caz este nevoie și de o cercetare la sânge din partea organelor de urmărire penală, dar de la aia până la a anula alegeri democratice, într-o țară democratică? Nu!”, a concluzionat Lasconi.

Citește și Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul

Editor : C.A.