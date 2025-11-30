Live TV

Elena Lasconi
Elena Lasconi. Foto: Inquam Photos / Cornel Putan
„Ionuț Moșteanu are cariera terminată din punctul meu de vedere”

Fostul candidat la președinție, Elena Lasconi, l-a criticat dur, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, pe fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu, despre care a spus că face un „mare rău” USR, astfel că ar trebui ca acesta să plece din partid. „A luat bani în plus, funcții pentru CV-ul măscărit pe care l-a avut”, a acuzat Lasconi.

 

„Ionuț Moșteanu are cariera terminată din punctul meu de vedere"

După ce i-a criticat pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan - despre primul spunând că este mincinos și răzbunător, iar despre al doilea că se află în fruntea celui mai rău guvern din istoria României, Elena Lasconi nu l-a iertat nici pe fostul ministru al Apărării. Fostul candidat la Președinție a spus că știe că Ionuț Moșteanu are 300.000 de euro în conturi și îi place să se plimbe cu yachtul, momente pe care nu le arată în public.

„Ionuț Moșteanu face mult rău USR-ului, să își dea demisia, să plece acasă. Zicea ca are 300.000 de euro în cont. Îi plăcea cu yachtul, dar punea poze cu trotineta, că era prea mare aroganța. (...) Sistemul are nevoie de marionete așa cum a fost Ionut Mosteanu și cum e Nicușor Dan. Vorbim despre același aluat de mincinoși și trădători”, a subliniat Lasconi.

„Trecând printr-o luptă ca cea de anul trecut, în cea mai grea campanie, și asistând la cea mai aranjată campanie de anul acesta, pot spune că Ionuț Moșteanu din punctul meu de vedere are cariera terminată, dar dacă mai este de folos sistemului el va continua să rămână, nu se va face lumină în CV-ul lui”, a adăugat actual primar din Câmpulung.

Lasconi a declarat că nu știa de problema cu CV-ul lui Ionuț Moșteanu, adăugând: „Să nu vă imaginați că ideea e ca a mintit în CV, a luat bani în plus, funcții - nu asta e problema cu adevărat îngrozitoare. Avem și politicieni cu CV-uri impecabile, care sunt la fel de ticăloși”.

Ionuț Moșteanu a demisionat în urmă cu două zile din funcția de ministru al Apărării. Anunțul a fost făcut pe Facebook, chiar înainte de a începe ședința conducerii USR.

Potrivit informațiile apărute în presă, ministrul Apărării a trecut în primul CV oficial că a absolvit Universitatea Athenaeum, deși acesta nu a fost student acolo niciodată. Ionuț Moșteanu a precizat într-o postare pe Facebook că a fost o eroare care îl jenează. „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a scris Moșteanu. De asemenea, în CV-ul ministrului figurează studii nefinalizate în cadrul Facultății de Automatică din cadrul Universității Politehnice din București. Moșteanu a explicat într-o intervenție la Digi24 că a oprit studiile pentru a lucra, continuându-și ulterior studiile superioare pe care le-a finalizat în 2015, cu un master început în cadrul Facultății de Politică, Filozofie și Economie.

