Ludovic Orban dezvăluie cum este să aibă șef: „Nu prea sunt obișnuit; Nicușor Dan este un om foarte deschis”

Consilierul prezidențial pentru politică internă Ludovic Orban a dezvăluit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, cum este să-l ai pe președintele Nicușor Dan drept șef. Răspunsul său vine în contextul în care Orban a avut de-a lungul carierei sale politice, de la șef de partid la șef de guvern, numeroase funcții de conducere.

Florin Negruțiu: Pot să vă pun o întrebare personală? Dumneavoastră ați fost șef la Guvern.

Ludovic Orban: Așa este.

Florin Negruțiu: Ați fost și șef la partid.

Ludovic Orban: Așa este.

Florin Negruțiu: Cum este să aveți șef?

Ludovic Orban: Recunosc că nu prea sunt obișnuit, cred că nu prea sunt obișnuit. Pe de altă parte, înțeleg foarte bine funcționarea instituției prezidențiale. De altfel, am și interacționat cu instituția prezidențială, atât de pe poziția de opozant, cât și de pe poziția de partener al instituției prezidențiale. Și, într-un fel, am o anumită experiență în acțiunea cu instituția prezidențială. Foare clar: președintele României este conducătorul acestei instituții și cel care hotărăște în ultima instanță.

Florin Negruțiu: Ce fel de șef este Nicușor Dan?

Ludovic Orban: Este un om foarte deschis. un om care colaborează, care ascultă puncte de vedere. Un om care se simte ca e democrat, inclusiv în relația cu colaboratorii.

La începutul acestei săptămâni, președintele Nicușor Dan și-a numit noii consilieri după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Sunt 16 în total, iar printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, cei care l-au susținut în campania prezidențială.

