Live TV

Ludovic Orban dezvăluie cum este să aibă șef: „Nu prea sunt obișnuit; Nicușor Dan este un om foarte deschis”

Data actualizării: Data publicării:
Bucharest, Romania. 6th Oct, 2025: Ludovic Orban (L) was officially appointed today, October 6th, 2025, as Presidential Adviser for Domestic Policy by Romanian President Nicusor Dan (R). - FILE PHOTO: (Bucharest, Romania. 17th Mar, 2024) Ludovic Orban (
Ludovic Orban este consilierul prezidențial pe politică internă al președintelui Nicușor Dan FOTO Profimedia

Consilierul prezidențial pentru politică internă Ludovic Orban a dezvăluit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, cum este să-l ai pe președintele Nicușor Dan drept șef. Răspunsul său vine în contextul în care Orban a avut de-a lungul carierei sale politice, de la șef de partid la șef de guvern, numeroase funcții de conducere.  

Emisiunea „În fața ta” poate fi urmărită astăzi, de la ora 14.00, pe Digi24.

Florin Negruțiu: Pot să vă pun o întrebare personală? Dumneavoastră ați fost șef la Guvern.
Ludovic Orban: Așa este.

Florin Negruțiu: Ați fost și șef la partid.
Ludovic Orban:  Așa este.

Florin Negruțiu: Cum este să aveți șef?
Ludovic Orban:  Recunosc că nu prea sunt obișnuit, cred că nu prea sunt obișnuit. Pe de altă parte, înțeleg foarte bine funcționarea instituției prezidențiale. De altfel, am și interacționat cu instituția prezidențială, atât de pe poziția de opozant, cât și de pe poziția de partener al instituției prezidențiale. Și, într-un fel, am o anumită experiență în acțiunea cu instituția prezidențială. Foare clar: președintele României este conducătorul acestei instituții și cel care hotărăște în ultima instanță.

Florin Negruțiu: Ce fel de șef este Nicușor Dan?
Ludovic Orban:  Este un om foarte deschis. un om care colaborează, care ascultă puncte de vedere. Un om care se simte ca e democrat, inclusiv în relația cu colaboratorii.

La începutul acestei săptămâni, președintele Nicușor Dan și-a numit noii consilieri după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Sunt 16 în total, iar printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, cei care l-au susținut în campania prezidențială. 

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
viktor orban
3
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
ciprian ciucu in studioul digi24
5
Ciprian Ciucu: CCR nu poate guverna România la nesfârșit. Ei tind să pice aceste reforme...
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
Digi Sport
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2016-12-14T000000Z_87408851_RC1A0054AA40_RTRMADP_3_USA-TRUMP-TECHNOLOGY
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial...
zaporojie
Rusia atacă intens regiunea Zaporojie. Peste 670 de lovituri în doar...
one red wind sock and dramatic sky
Cod galben de vânt puternic și viscol, în weekend. Val de aer polar...
U.S. President Trump makes an announcement about lowering U.S. drug prices, in Washington
Cum se simte Donald Trump: starea de sănătate a liderului american...
Ultimele știri
Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe președintele Ucrainei
Ludovic Orban nu exclude o rupere a Coaliției: Fiecare partid își face jocurile. Uneori, PSD se comportă ca și cum ar fi din Opoziție
China oferă recompense pentru prinderea unor ofițeri ai „unității de război psihologic” a armatei Taiwanului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila
Rafila îl atacă pe consilierul prezidențial Ludovic Orban, după ce acesta a criticat PSD: A debutat nepotrivit în echipa președintelui
ludovic orban
Orban: „Nu intenţionez să mă duc director la SRI”. Ce spune noul consilier prezidențial despre reîntoarcerea în PNL
pupitru psd
Consilier prezidențial, atac la PSD: Mai mult încurcă guvernarea decât o ajută. Ce spune despre o alianță a social-democraților cu AUR
Nicușor Dan.
Cine sunt oamenii care îl consiliază pe Nicușor Dan în domenii-cheie: politică internă, relații externe și probleme economice
Ludovic Orban
Ludovic Orban explică de ce a fost numit consilier al lui Nicușor Dan: „N-am prieteni sau adversari personali”
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre începutul la Hollywood: Am întâlnit oameni cruzi. Nu am pășit în această carieră cu...
Cancan
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Fanatik.ro
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Adevărul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu...
Playtech
Ce înseamnă „N” pe telefon și de ce apare din când în când. Funcția discretă pentru plăți și transfer rapid...
Digi FM
Andrea Bocelli a stârnit o licitație aprinsă. Cât a plătit un fan pentru bilete la concertul artistului, o...
Digi Sport
Marele Fabio Capello n-a stat pe gânduri: l-a descris pe Cristi Chivu într-un SINGUR cuvânt
Pro FM
CRBL și iubita tinerică se gândesc la nuntă? "Credeți că ea nu vrea rochia albă sau să fie mămică?"
Film Now
Channing Tatum, sincer despre perioada în care a fost stripper: "Era aproape ca un spectacol de clovni. Nu e...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Soarele, marea și Eva Longoria în costum de baie. Actrița de 50 de ani, strălucitoare și bine dispusă, la...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu