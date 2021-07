Ludovic Orban, mesaj conservator. Emil Boc (PNL): „E în tradiția creștină a PPE”. Allen Coliban (USR PLUS): „Mă simt deranjat”

O declarație a președintelui PNL, Ludovic Orban, în care face referire la biserică, familie, dar și la comportamentul celor de la USR PLUS, stârnește controverse, inclusiv în rândul liberalilor, fiind considerată mult prea conservatoare.

Primarul liberal al Clujului, Emil Boc, care îl susține pe Florin Cîțu la conducerea partidului, și Allen Coliban, edilul USR PLUS al Brașovului, au comentat duminică seara, la Digi24, afirmațiile liderului PNL, Ludovic Orban, care a spus că PNL trebuie să fie un partid puternic legat de biserică, remarcând, în contrast, că partenerii de guvernare de la USR PLUS „parcă nu s-au născut aici” și că „nu jură pe Biblie, ci doar pe Constituție”.

Emil Boc (PNL): „Partidul Național Liberal face parte din familia Partidului Popular European, unde valorile creștine sunt valori intrinseci și în condițiile acestea, președintele Orban are dreptate că fac parte din fundamentul Partidului Național Liberal, dar cu respectarea, evident, a legilor țării. Partea care ține de jurământ - legea și Constituția prevăd că acest jurământ se poate exercita în oricare dintre formele prevăzute de lege. Sunt însă de acord că avem obligația să ne susținem valorile naționale.

Nu știu în alte județe cum a fost, dar eu la Cluj am văzut subprefectul USR la Ziua Drapelului, chiar a condus ceremonia și am apreciat prezența lor acolo, pentru că un popor care nu-și cunoaște istoria, acel popor nu are viitor. Suntem singurii continuatori ai Imperiului Roman, inclusiv ca nume (...)”.

Allen Coliban (USR PLUS): „Am arătat întotdeauna și prețuire, și respect față de istorie, și față de valori, și față de drapel. De Ziua Drapelului am participat la aceste ceremonii și am sărutat drapelul, drept pentru care mă simt deranjat de afirmațiile liderului PNL Ludovic Orban și chiar m-aș așteptat la o retractare și la niște scuze. Pe de altă parte, credința se manifestă într-un fel intim al fiecăruia și nu ține doar de un gest de a pune mâna pe Biblie și de a jura, ține și de faptele pe care le facem, iar aceste fapte țin și de a respecta acea a opta poruncă - să nu furi, de felul în care toate aceste lucruri se transpun printr-o activitate politică. Din păcate, de câte ori suntem acuzați că nu avem credință sau tot felul de alte inflamări naționaliste - țin minte, în 2016, pornind de la prenumele meu, erau oameni care spuneau că sunt un venetic care vrea să fure țara sau alte bazaconii de genul acesta. Din păcate, ele marchează niște perioade electorale, fie că vorbim de perioade electorale în România sau intern, în partide”.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că liberalii trebuie să sprijine valorile tradiţionale ale românilor, precum familia, biserica, satul românesc, comunitatea, context în care a afirmat că PNL are nişte parteneri de guvernare care de multe ori se comportă ca şi cum nu s-ar fi născut în România. „Nu i-am văzut la momente esenţiale în celebrarea a tot ceea ce este simbol al naţiunii române, ca să nu spun că nu i-am văzut jurând pe Biblie şi nu i-am văzut făcând cruce”, a spus Ludovic Orban, duminică, făcând referire la cei din USR PLUS.

Ludovic Orban, aflat într-o competiție internă cu premierul Florin Cîțu pentru șefia PNL, a făcut aceste declarații la şedinţa de alegeri interne din cadrul Organizaţiei PNL Bacău, în condițiile în care vizitele în teritoriu ale celor doi lideri liberali s-au întețit în această perioadă, în încercarea de a obține sprijinul organizațiilor locale la Congresul PNL din septembrie.

Citiți și: Ovidiu Raețchi (PNL): Ludovic Orban a ajuns să meargă pe drumul toxic al lui Viktor Orban

Editor : Luana Pavaluca