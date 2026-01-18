Manole îl critică pe Miruță: „Nu văd cum ar putea să crească vârsta de pensionare a militarilor. Ar supăra Comisia Europeană”

Florin Manole, ministrul Muncii, a spus la Digi24 că a auzit cu uimire declarațiile lui Radu Miruță despre pensiile militarilor și despre vârsta de pensionare a acestora. Manole spune că acest capitol a fost deja reglementat în 2023, și că o altă modificare „ar supăra cu siguranță” Comisia Europeană. De asemenea, ministrul a subliniat faptul că „la Ministerul Muncii nu este niciun document, nicio propunere, niciun draft, nici o invitație la un grup de lucru” pe acest subiect. „Nu este nimic, așa că eu nu pot să tratez nimic decât în consecință - ca pe nimic”, a spus acesta.

Întrebat dacă vârsta de pensionare a militarilor va suferi modificări, ministrul Florin Manole a afirmat că „a auzit cu uimire aceste declarații”, făcute de colegul său, Radu Miruță, ministrul Apărării.

„Am auzit cu uimire aceste aceste declarații, pentru că pensiile din această familie ocupațională sunt deja reglementate din 2023. Vârsta de pensionare acolo este crescută etapizat, conform respectivei legi, de la 60 până la 65 de ani. E o etapizare care începe din 2031”, a declarat ministrul Muncii la Digi24.

Este un jalon închis cu pensiile militare. Reversibilitatea reformei ar supăra cu siguranță Comisia Europeană, iar necesitatea mie nu-mi este clară. Deci, vorbim despre o lege în vigoare din 2023, făcută în contextul PNRR, acceptată de Comisia Europeană, care deja crește vârsta de pensionare.

„Vârsta de pensionare la militari nu este de 48-50 de ani, cum se spune. Nu! Vârsta din 2015 este de 60 de ani, iar potrivit legii din 2023 crește de la 60 la 65. Sigur că pot să existe pensionări anticipate. Dar asta există pentru orice fel de categorie de pensionari, și asta presupune niște corecții din cuantumul pensiei pe care o încasezi.

„Marea masă a pensionarilor militari nu trebuie tratați ca niște profitori ai sistemului, pentru că nu sunt”

„Pensiile militarilor nu cred că trebuie deloc privite ca niște pensii excesive, pentru că sunt foarte mulți militari, foști soldați sau subofițeri care câștigă o medie de 3.700-3.800 lei pe lună. Adică nu niște pensii exorbitante. Da, generalii pot să câștige peste 14.000 lei. Sigur, asta nu este deloc o sumă mică, dar încă o dată, marea masă a pensionarilor militari nu trebuie tratați ca niște profitori ai sistemului, pentru că nu sunt niște profitori ai sistemului.

Sumele de acolo sunt mici, unele n-au crescut de mult timp și asta este o problemă, iar vârsta de pensionare, pentru că despre asta a fost mult timp vorba, vârsta de pensionare este deja crescută, nu văd unde și cum ar mai putea să crească”, a punctat Florin Manole.

„Și să vă mai spun un lucru, apropo de colegialitate. Am aflat de la televizor această temă. Azi, la ora asta, în Ministerul Muncii nu este niciun document, nicio propunere, niciun draft, nici o invitație la un grup de lucru. Nu este nimic, așa că eu nu pot să tratez nimic decât în consecință - ca pe nimic”, a adăugat ministrul Muncii.

Citiți și:

25.000 de angajaţi din MAI ameninţă cu ieșirea la pensie: „Nu acceptăm decizii impuse unilateral”

Editor : Liviu Cojan