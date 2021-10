Marcel Ciolacu: Am fost odată responsabili total când am învestit guvernul Orban. Nu mai este conjunctura respectivă

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi că singura soluție pentru rezolvarea crizei politice o reprezintă alegerile anticipate. Acesta a fost întrebat despre declarația președintelui Klaus Iohannis, care a spus că așteaptă soluții mature și responsabile de la partidele parlamentare. „Am fost odată responsabili total când am învestit guvernul Orban. Nu mai este conjunctura respectivă”, a declarat Ciolacu.

„Eu cred că România are nevoie de un guvern stabil. Există o singură soluție: alegerile anticipate. Până la alegerile anticipate, un guvern de specialiști. (...) PSD este cea mai stabilă forță politică și cea mai corectă și serioasă. Am fost odată responsabili total când am învestit guvernul Orban. Nu mai este conjunctura respectivă. Nu se mai poate creiona o majoritate în acest moment în Parlamentul României. Poate se împacă cu domnul Cioloș. Te întorci la popor când te afli într-o astfel de criză și poporul decide ce este mai bine”, a spus președintele PSD.

Marcel Ciolacu a anunțat că PSD va depune plângere penală împotriva premierului Cîțu, după alocarea banilor din fondul de rezervă.

„PSD are peste jumătate din administrație. Cum poate să îmi explice mie Iohannis că nu s-au împărțit pe culoare politică, când primarii PSD au primit 15%?”, a declarat președintele PSD.

„Iohannis și Cîțu au trimis nota de plată pentru Congres: sărăcie, foame și frig. Iohannis și Cîțu au ales să se poarte cu propriul popor mai rău decât dictatorul Nicolae Ceaușescu. Peste 150 de milioane de euro au fost dați mită pentru primarii PNL care l-au votat pe Cîțu la Congres cu mâna la nas. Restul administrațiilor locale care au cerut bani pentru încălzire, spitale și școli nu au primit bani nici pentru hârtie igienică. Iohannis și Cîțu vor să fie stăpâni peste un popor de iobagi Orașele și satele vor îngheța la propriu. Spitalele și școlile nu vor avea cu ce să își plătească facturile. (...) PSD nu poate să accepte. Vom depune plângere penală împotriva lui Cîțu. Românii nu trebuie să sufere pentru ca Iohannis și Cîțu să se răzbune că le-am dat jos guvernul. Cîțu a mai fost la pușcărie pentru beție, trebuie să se întoarcă acolo”, a mai spus liderul PSD.

Citește și Iohannis, după ce Barna și Ciolacu au criticat alocarea miliardului de lei: Expresia unor frustrări că nu sunt ei la cheia banilor

Editor : R.K.