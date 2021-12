Marcel Ciolacu: Pachetul social, condiţia impusă de PSD pentru a intra la guvernare, în vigoare la 1 ianuarie 2022

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis marţi că pachetul social, "condiţia" impusă de social-democraţi pentru a intra la guvernare, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022.

"Pachetul social, condiţia impusă de PSD pentru a intra la guvernare, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022. Aşa cum am promis, alocaţiile vor fi majorate pentru copiii între 0-2 ani şi cei cu dizabilităţi la 600 lei, iar pentru copiii între 2-18 ani la 243 lei. Aşa cum am promis, persoanele cu dizabilităţi vor primi a 13-a indemnizaţie. Aşa cum am promis, pensia minima va creşte de la 800 la 1.000 lei, iar pentru restul pensiilor creşterea va fi de 10%. În acelaşi timp, în luna ianuarie, toţi pensionarii cu pensii până în 1.600 de lei vor primi un ajutor pentru iarnă, astfel încât toţi vor ajunge în ianuarie la suma de 2.200 lei (pensie + ajutor)", a scris Ciolacu pe Facebook.

El a adăugat că în condiţiile în care toate preţurile "au explodat" în cursul ultimului an, este un prim pas pentru a menţine puterea de cumpărare a românilor.

"Am început cu cei mai vulnerabili, însă, pe măsură ce economia îşi va reveni, vom găsi soluţii pentru a continua creşterea veniturilor tuturor românilor", a menţionat acesta.

Editor : A.A.