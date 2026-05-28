Mihai Dimian anunță că își va dona salariul de ministru, după criticile că a ignorat discursul unei eleve de clasa a V-a

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a anunţat că va lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat, donând salariul Aşezământului de copii „Sf. Ierarh Leontie”. Reacţia acestuia vine după criticile care i-au fost aduse miercuri, când a ignorat discursul unei eleve de clasa a V-a, care vorbea despre problemele din sistem, în Parlament.

„Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva, dar vă invit să urmăriţi întregul eveniment, nu doar extrasul respectiv, pentru a trage concluzii, în contextul dat. Puteţi viziona intervenţiile altor elevi, puteţi discuta cu participanţi pentru a vă forma o părere în legătură cu cele întâmplate la acest eveniment, puteţi răspunde la mesajul Ilincăi, care era adresat tuturor ('voi', profesori, părinţi), nu doar mie, în particular. Cât despre mine, sper să mă iertaţi dacă veţi considera că am greşit şi voi lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat interimar, donând salariul de ministru Aşezământului de copii 'Sf. Ierarh Leontie'”, a scris el pe Facebook.

Mihai Dimian a venit şi cu explicaţii privind gestul său de la dezbaterea despre sănătatea mintală a copiilor, organizată marţi, la Parlament.

„Eu îmi amintesc de o zi în care m-am trezit la ora 2 pentru a putea lucra la urgenţele legate de PNRR şi a face astfel loc în agendă şi diverselor evenimente la care fusesem invitat, precum Zilele UNESCO - 70 de ani - la Politehnica Bucureşti, Maratonul de educaţie antreprenorială, Dezbaterea despre tineri, educaţie şi sănătate mintală, Deschiderea Olimpiadei Naţionale de Creativitate Ştiinţifică, Întâlnirea cu o asociaţie a medicilor din diaspora, pe lângă activităţile curente de la minister. Am revenit acasă după ora 21 şi am văzut un anumit extras de la unul dintre evenimente care a generat mai multe reacţii negative la adresa mea. Prezenţa mea la respectivul eveniment fusese anunţată iniţial doar pentru a transmite un mesaj participanţilor, din raţiuni obiective”, a arătat ministrul.

Din acest motiv, a adăugat el, la eveniment a fost prezent şi un secretar de stat din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care urma să asigure reprezentarea instituţională.

„Am discutat cu mai mulţi elevi înainte de începerea evenimentului oficial, iar după intervenţia mea am asistat la mai multe intervenţii ale specialiştilor şi elevilor participanţi, răspunzând şi unora dintre întrebările elevilor, în momentul în care contextul a permis asta. De altfel, la ultimul meu răspuns, organizatorii din jurul meu spuneau să scurtăm cât mai mult intervenţiile pentru a putea permite cât mai multor participanţi să-şi exprime opiniile. Acest eveniment nu a fost un dialog cu ministrul Educaţiei, ci o masă rotundă cu mai mult de 100 de participanţi, specialişti în diverse domenii şi elevi. Faptul că am rămas la eveniment mai mult decât îmi permitea agenda s-a datorat tocmai dorinţei de a asculta cât mai multe dintre părerile specialiştilor şi ale elevilor”, a precizat acesta.

El a explicat că, în acest timp, a răspuns unor mesaje pe telefon, fiind vorba despre urgenţe care „nu suportau amânare”.

„Erau dificultăţi legate de avizarea amendamentelor la un proiect de lege privind digitalizarea cercetării, care e jalon PNRR, erau dificultăţi legate de finalizarea raportării a mii de proiecte din educaţie şi cercetare având ora 15 ca termen limită, şi altele. (...) Eu sunt doar un om. Nu am în spate o echipă de imagine, un partid, un aparat de PR sau mecanisme sofisticate de comunicare. Mă interesează oamenii şi ceea ce pot face concret pentru ei din poziţia în care mă aflu. Nu am acceptat această funcţie într-o perioadă atât de dificilă şi nu stau departe de familie pentru confruntări sterile, pentru imagine sau pentru jocuri de comunicare, ci din convingerea că sistemele pot fi îmbunătăţite prin muncă serioasă şi decizii responsabile”, a transmis Mihai Dimian.

