Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, a venit marți la Parlament cu gâtul blocat într-un guler cervical, ca urmare a unor probleme la coloană. Ministrul a cerut amanarea dezbaterii moțiunii simple depuse de PSD împotriva sa, din cauza problemelor de sănătate.

„După consultarea cu liderii de grup, la solicitarea domnului ministru, astăzi doar va fi citită moțiunea. Datorită stării de sănătate, dezbaterea va avea loc la o altă dată”, a anunțat președintele de ședință, Florin Iordache.

Ministrul a declarat la Parlament că medicii i-au recomandat repaus total.

„Acum vreo 10 zile eram la minister, la birou și am avut o problemă serioasă. O durere maximă în brațul drept, mi-a amorțit mâna și a fost nevoie să merg la medic. După mai multe zile de consultări am ajuns în situația asta. Vorbim despre o situație în coloana vertebrală, ceva vertebre, C6-C7 tasate. De 10 zile am luat atâtea pastile cât nu am luat toată viața cumulat. Medicii mi-au recomandat repaus”, a declarat Ion Ștefan.

Ion Ștefan a explicat că nu a vrut să „fugă” de dezbaterea moțiunii simple depuse împotriva sa și le-a mulțumit parlamentarilor pentru amânarea discuțiilor.

„Mi-au spus că sunt pe muchie de cuțit în a fi operat sau nu. Fac tot efortul, sunt un om ascultător. Sper să depășesc momentul ăsta complicat. Vreau să le mulțumesc colegilor parlamentari și apreciez că au acceptat să amâne această dezbatere.

Nu am vrut să evit întâlnirea cu dânșii. Fiind un minister atât de anchilozat și conectat la trecutul politic al României cred că sunt supărări multiple și profunde. Găsesc normală intenția lor de a introduce această pseudo-moțiune”, a mai declarat Ștefan.

Moţiunea simplă „Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!”, împotriva ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, a fost doar citită, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, urmând să fie dezbătută la o altă dată

Ministrul Ştefan este acuzat, în moţiunea simplă iniţiată de PSD, prin care i se cere demisia, de fals în acte publice, „neanchetat încă de organele abilitate, din motive greu de înţeles”.



„Dacă marele dramaturg Ion Luca Caragiale ar fi trăit în zilele noastre, cu certitudine ar fi găsit în ministrul 'Grindă' o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru comediile sale în care a surprins atât de bine viciile, neputinţele, orgoliile şi aroganţa clasei politice din România. (...) Prezenta moţiune simplă are drept scop evidenţierea celor mai importate aspecte negative care au marcat mandatul ministrului Ion Ştefan şi care constituie deja motive foarte puternice pentru demiterea sau demisia acestuia de la conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei”, susţin semnatarii moţiunii.

