Mircea Abrudean: Nu e bine pentru România ca vreun partid să nu mai fie în coaliție, e semnal de instabilitate politică

BUCURESTI - PARLAMENT - RADR2025 - 25 AUG 2025
Mircea Abrudean Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu vede motive pentru care unii parlamentari din această coaliţie să voteze o moţiune de cenzură, arătând că nu crede că e bine pentru România ca vreunul din partide să nu mai fie în această coaliţie, pentru că este un semnal de instabilitate politică.

Preşedintele Senatului a fost întrebat despre scenariul în care PSD ar vota moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie.

„M-ar mira pentru că, deocamdată, eu ştiu că suntem într-o coaliţie stabilă, în ciuda rezultatelor care au avantajat sau dezavantajat pe unii sau pe alţii la Primăria Capitalei, este despre această coaliţia de guvernare care face lucruri benefice pentru România, aşa cum ne confirm şi instituţiile intenţionale. Deci. Nu aş vedea motive pentru care unii parlamentari din această coaliţie să voteze o moţiune împotriva coaliţiei”, a spus Mircea Abrudean, potrivit News.ro.

Despre nemulţumirile PSD privind pachetul ce cuprinde tăieri de salarii în administraţie, Abrudean a precizat că încă nu s-a ajuns la acel pachet de măsuri fiscale şi că urmează o discuţie în Guvern.

„Vă reamintesc că şi PSD-ul are şase miniştri în acest guvern, deci nu poate să ia premierul o decizie peste capul celor din guvern. vom vedea la acel moment”, a spus Mircea Abrudean. Despre posibilitatea unui guvern fără USR începând de anul viitor, preşedintele Senatului a arătat că ”România are nevoie de stabilitate”.

„Cred că asta ne-au transmis şi românii, cred că asta vor şi bucureştenii care au votat ieri la alegerile locale parţiale, vor oameni care să facă lucruri, nu doar să vorbească despre ele. Până la urmă, despre asta cred că e vorba, un guvern susţinând această coaliţie puternică, repet, care face nişte lucruri bune pentru România. Cred că trebuie să existe în continuare această coaliţie. Cu cât este mai puternică coaliţia, cu atât guvernul va putea redresa România şi lucrurile vor ajunge cu un făgaş normal”, a subliniat el.

Potrivit lui Abrudean, e foarte complicat ca Guvernul să funcţioneze fără PSD. „Dacă o luăm după cifre, e foarte complicat, şi nu cred că ne dorim să ajungem acolo de niciun fel. Nu cred că e bine pentru România ca vreunul din partidele din coaliţie să nu mai fie în această coaliţie. Este semnal de instabilitate politică şi nu ne dorim asta”, a precizat Abrudean.

Bugetul de stat pe 2026 ar putea să nu fie aprobat în acest an. Mircea Abrudean: „Important e să avem discuţii aşezate, pe cifre reale”

