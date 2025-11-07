Live TV

Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „România și Ucraina lucrează la un parteneriat strategic”

Data publicării:
nicusor dan
Președintele României, Nicușor Dan. Foto: X/NicușorDan

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit vineri la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina. Șeful statul a anunțat, într-o postare pe X, că au convenit să continue să lucreze pentru stabilirea unui parteneriat strategic.

„Discuţie substanţială telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, astăzi, cu privire la situaţia actuală de securitate şi la necesitatea intensificării eforturilor pentru a ajunge la o pace durabilă şi justă în Ucraina”, a scris Nicuşor Dan pe platforma X.

Potrivit preşedintelui, „Ucraina trebuie să câştige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu şi pentru valorile noastre comune”.

„La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic. Ambele părţi ne-am angajat să punem în aplicare o agendă pragmatică, orientată spre viitor şi durabilă”, arată şeful statului.

Editor : C.L.B.

