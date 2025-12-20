Live TV

Nicușor Dan: Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale despre problemele din justiție. Luni voi reveni cu concluzii

nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Foto: Nicușor Dan/ Facebook

Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, pe Facebook, că a primit de la magistrați „sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție” pe care le va parcurge în acest weekend, iar la finalul zilei de luni va reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență. 

„Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. 

Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență. 

Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail. 

Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții.  

Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presä.  

În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, arată mesajul președintelui Nicușpr Dan. 

Citește și: Nicușor Dan afirmă că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în două luni, „ca să fie ceva stabil”. Ce a spus despre Lia Savonea 

„Toate opiniile sunt primite” la dezbaterile de la Cotroceni, a spus luni președintele Nicuşor Dan. El a adăugat că doreşte ca, în urma acestor consultări, să fie identificate „mecanismele deficitare” din justiție şi să existe „voinţa politică” de a le corecta.

El urmează să aibă, pe 22 decembrie, la Cotroceni, o întrevedere fără limită de timp cu magistraţi români, „o discuţie importantă pe Justiţie care, evident, va continua”. Nicuşor Dan a spus că acest subiect este o problemă importantă.

Citește și Preşedintele Dan: În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are absolut niciun rol, este spectator 

