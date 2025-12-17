Nicusor Dan își continuă vizita la Londra. Marți seară a fost întâmpinat de diaspora românească care locuiește în Regatul Unit, atât în sediul ambasadei, cât și afară de protestatarii care îi cereau să apere justiția. Este prima sa vizită în Marea Britanie, unde diaspora românească a votat în mare parte pentru contracandidatul său, George Simion.

Ca multe alte vizite pe care le-a avut pe plan extern, președintele Nicușor Dan încearcă să obțină investiții pentru România. A lansat, din momentul în care a ajuns la Palatul Cotroceni, ideea diplomației economice, pe care România nu o are, adică investiții inclusiv de la români care au plecat în afara țării.

Peste 1,2 milioane de români fac parte din diaspora din Marea Britanie. În momentul Brexit, româna era a treia cea mai vorbită limbă în Regat, în contexul în care, atât în domeniul IT cât și în construcții, bănci, dar și studenți au ales Marea Britanie.

România are relații diplomatice cu Regatul Unit vechi de peste 145 de ani, timp în care, pornind de la Regina Maria până în prezent țara noastră a avut schimburi diplomatice cu statul britanic.

Dintre vizitele liderilor României în Marea Britanie, singura vizită de stat a fost cea a lui Nicolae Ceaușescu.

