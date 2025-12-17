Live TV

Video Vizita lui Nicușor Dan în Marea Britanie, oportunitate pentru a atrage investiții chiar din partea diasporei românești

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan ambasada londra presidency
Foto: Presidency.ro

Nicusor Dan își continuă vizita la Londra. Marți seară a fost întâmpinat de diaspora românească care locuiește în Regatul Unit, atât în sediul ambasadei, cât și afară de protestatarii care îi cereau să apere justiția. Este prima sa vizită în Marea Britanie, unde diaspora românească a votat în mare parte pentru contracandidatul său, George Simion. 

Ca multe alte vizite pe care le-a avut pe plan extern, președintele Nicușor Dan încearcă să obțină investiții pentru România. A lansat, din momentul în care a ajuns la Palatul Cotroceni, ideea diplomației economice, pe care România nu o are, adică investiții inclusiv de la români care au plecat în afara țării. 

Peste 1,2 milioane de români fac parte din diaspora din Marea Britanie. În momentul Brexit, româna era a treia cea mai vorbită limbă în Regat, în contexul în care, atât în domeniul IT cât și în construcții, bănci, dar și studenți au ales Marea Britanie. 

România are relații diplomatice cu Regatul Unit vechi de peste 145 de ani, timp în care, pornind de la Regina Maria până în prezent țara noastră a avut schimburi diplomatice cu statul britanic. 

Dintre vizitele liderilor României în Marea Britanie, singura vizită de stat a fost cea a lui Nicolae Ceaușescu. 

Citește și Nicușor Dan, către românii care l-au întrebat ce face cu oamenii vechiului sistem: Trebuie să reuşesc să lucrez cu o majoritate de 50% 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan, către românii care l-au întrebat ce face cu oamenii vechiului sistem: Trebuie să reuşesc să lucrez cu o majoritate de 50%
studenti londra marea britanie
Marea Britanie se pregătește să reintre în Erasmus, după cinci ani de la Brexit
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de dezinformare a Rusiei de 10 ani
Nicușor Dan in finlanda
Nicușor Dan afirmă că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în două luni, „ca să fie ceva stabil”. Ce a spus despre Lia Savonea
dan ok
Nicușor Dan, către un grup de români din UK, despre justiție: Președinții de instanță au prea multă putere, oamenii buni nu promovează
Recomandările redacţiei
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan, interviu în direct la Digi FM. Principalele declarații...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de...
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
Premierul Ilie Bolojan consideră că faptele de corupție gravă nu ar...
Dmitri Peskov
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele...
Ultimele știri
Prețul de referință al lemnului ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Măsura nu are impact direct asupra prețului plătit de populație
Legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei a fost adoptată de Parlament. Ce prevede forma finală
Senatul a adoptat legea care obligă universitățile să ofere mai multe stagii de practică pentru studenţi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tensiune astrală între Soare și Saturn. Patru zodii sunt direct vizate de lecțiile karmice
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Oleksandr Romanchuk, mărturii cutremurătoare despre războiul din Ucraina: “Mi-am pierdut prieteni care luptau...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul...
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...