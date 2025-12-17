Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că în primul tur al alegerilor prezidenţiale a fost votat de 21% din alegători şi a precizat că trebuie să lucreze cu o majoritate de 50%. El a menţionat că niciunul din miniştrii Guvernului nu este suspectat că a făcut vreo şmecherie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nicuşor Dan a fost întrebat în cadrul unei întâlniri cu români din Londra ce facem cu oamenii vechiului sistem care sunt în funcţii cheie ale statului.

„Şi oamenii ăştia au fost aleşi, vedeţi? Adică pe mine în primul tur m-au votat...”, a afirmat Nicuşor Dan.

Un bărbat a replicat că pe unii dintre ei preşedintele poate să îi schimbe din funcţie.

„Da, în timp se va întâmpla, numai că pe mine, atenţie, în primul tur m-au votat 21%, da. Eu sunt preşedintele României, trebuie să reuşesc să lucrez cu o majoritate de 50%. Aici e diferenţa”, a explicat preşedintele României.

O femeie i-a transmis lui Nicuşor Dan: „Dacă reuşiţi să faceţi nişte lucruri, probabil veţi avea majoritate. Noi vă susţinem din toată inima”.

Nicuşor Dan a fost întrebat de un alt bărbat dacă el crede că în România va mai exista în 50 de ani dacă merge în ritmul actual. Până să apuce să răspundă Nicuşor Dan, o femeie a explicat că întrebarea respectivă vine de la cineva de la AUR şi să îl scuze pe acesta.

„România a progresat. Bineînţeles se întâmplă lucruri, creştem, scădem, dar dacă comparaţi România cu ce a fost acum 20 de ani, e mult mai bine”, a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele a mai fost întrebat de ce nu se iau bani de la cei care au furat.

„Păi cine trebuie să ia banii? Nişte instituţii ale statului, bineînţeles”, a răspuns Nicuşor Dan.

Un alt cetăţean i-a transmis preşedintelui României că nu putem ajunge la un sistem perfect în câteva luni, dar de undeva lucrurile trebuie să înceapă şi lumea trebuie să vadă acest lucru.

„Avem corupţie, da, dar uitaţi-vă la oamenii care sunt în guvernul ăsta. Nu e vreunul suspectat că a făcut vreo şmecherie. Deci sunt nişte mici paşi pe care îi facem. În funcţia asta de ministru de acum şase luni nu este suspectat de nimeni”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Citește și:

VIDEO Nicușor Dan afirmă că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în două luni, „ca să fie ceva stabil”. Ce a spus despre Lia Savonea

VIDEO Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de dezinformare a Rusiei de 10 ani

VIDEO Nicușor Dan, către un grup de români din UK, despre justiție: Președinții de instanță au prea multă putere, oamenii buni nu promovează

Editor : B.E.