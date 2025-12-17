Live TV

Video Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de dezinformare a Rusiei de 10 ani

Data publicării:
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan. Sursa foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, că am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli şi a avut cheltuieli dovedite de cel puţin un milion de euro. De asemenea, Nicuşor Dan a mai transmis, într-o discuţie cu un grup de români din Londra, că există de zece ani o campanie de dezinformare a Rusiei, dar pentru asta statul român nu a venit cu dovezi, dar va veni în perioada următoare.

Nicuşor Dan a fost îmtrebat, în cadrul unei întâlniri avute cu români din Londra, ce s-a întâmplat cu turul doi al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, deoarece românii merită un răspuns.

„Desigur şi o să-l primiţi. În parte, el a venit în sensul că a fost un raport al Parchetului de acum trei luni care a spus că în campania aia au fost patru firme de comunicare ruseşti. Asta o parte din răspuns”, a precizat Nicuşor Dan.

El a adăugat că a doua parte din răspuns vizează cheltuielile candidatului Călin Georgescu.

„Am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli şi am avut cheltuieli dovedite pentru el de cel puţin un milion de euro”, a afirmat preşedintele.

El a,subliniat, însă, că „cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de manipulare, dezinformare a Rusiei de 10 ani.[...] Dar pentru asta statul român nu a venit cu dovezi şi o să venim”, a punctat Nicuşor Dan.

La finalul întâlnirii, o femeie i-a transmis preşedintelui: §Rămâneţi ce am votat, nu încercaţi să deveniţi ceva ce nu sunteţi, pentru că nu vi se potriveşte!”

De asemenea, românii au scandat: „Nicuşoare nu mai sta, apără Justiţia”.

VIDEO Nicușor Dan spune că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în două luni, „ca să fie ceva stabil”. Ce a spus despre Lia Savonea

VIDEO Nicușor Dan, către un grup de români din UK, despre justiție: Președinții de instanță au prea multă putere, oamenii buni nu promovează

