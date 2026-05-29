Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că în perioada următoare vor fi semnate contractele din cadrul programului SAFE, care vizează dotarea României cu capabilități antiaeriene, în contextul incidentului de la Galați, unde o dronă provenită din Rusia s-a prăbușit peste un bloc de locuințe.

Echipamentele urmează să fie livrate într-un interval de unul până la doi ani, a precizat șeful statului într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„În cadrul SAFE, avem o componentă importantă dedicată unor capabilităţi antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele acestea şi livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu trei luni, pe producţia comună de drone. Aceste două programe, SAFE şi Ucraina, au parte comună. Avem un mecanism comun cu SUA şi Marea Britanie pe accelerarea producţiei şi testării de drone şi de capabilităţi antidrone”, a explicat Nicușor Dan.

El a mai precizat că secretarul general al NATO Mark Rutte a fost de acord cu accelerarea livrării de echipamente către România, în baza acordurilor existente la nivel aliat și bilateral.

„Până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri şi bilaterale, şi în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină. În discuţia pe care am avut-o cu secretarul general NATO, am insistat pentru urgentare şi a fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România”, a spus șeful statului.

La CSAT a fost discutată și intervenția autorităților în urma incidentului, iar Nicușor Dan a apreciat rapiditatea reacției pe zona de apărare civilă.

„Reacţia pe zona de apărare civilă de azi-noapte a fost una foarte rapidă şi domnul ministru de Interne ne-a prezentat măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potenţial afectată - sporire de număr de oameni şi toate celelalte măsuri, deci pe zona aceasta suntem pregătiţi”, a mai afirmat președintele.

