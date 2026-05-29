Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), vineri, la ora 11:00, după ce o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, iar două persoane au fost rănite.

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Acesta a mai arătat că „responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse”.

„Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni”, a afirmat președintele.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful statului a mai precizat că „Forțele Armate Române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații, având ordinul ferm de a doborî drona de îndată ce condițiile ar fi permis o astfel de operațiune fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol”.

Nicușor Dan a punctat că „răspunsul României este ferm și pe mai multe paliere”. El a afirmat că au fost dispuse mai multe măsuri, „parte dintre ele deja realizate”:

„1. Informarea aliaților* - Toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană au fost informați despre incident. Comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare în timp real.

2. Capabilități antidrone aliate suplimentare* - România a solicitat formal ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR. 3. Sesizarea Consiliului de Securitate al ONU* - România va informa oficial Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la această încălcare brutală și repetată a dreptului internațional de către Federația Rusă”.

De asemenea, acesta a mai precizat că „România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi”.

„Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție. Este o datorie a cărei îndeplinire o asumăm împreună cu aliații noștri, iar astăzi, ca în fiecare zi, suntem mai puternici împreună”, se mai arată în postarea lui Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a avut deja o primă reacție privind incidentul din Galați și a calificat situația drept „inacceptabilă” și a cerut accelerarea măsurilor pentru consolidarea apărării României.

Editor : C.S.