Nicușor Dan dă de înțeles că nu îl susține pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „E un parlamentar cu care am făcut o poză”

Președintele Nicușor Dan a sugerat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu îl susține pe Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei. Întrebat despre acest lucru, el a răspuns că a făcut poze cu mai mulți politicieni, nu doar cu deputatul USR.

„Bucureştiul mă interesează. Mă uit pe sondaje, evoluţia sondajelor. Mai mult decât atât, este un exerciţiu democratic, pe care cred că mare parte din societate şi l-ar fi dorit în două tururi, inclusiv eu. Nu suntem în situaţia asta. Până la urmă, în acest context stabilit de clasa politică, avem un exerciţiu democratic şi bucureştenii vor decide. Îmi doresc să fie cineva care să pună ordine în bani, în urbanism şi să dezvolte infrastructura”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă îl susține pe Cătălin Drulă, președintele a refuzat să răspundă clar, sugerând însă că nu.

„Am făcut multe poze. Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză”, a spus el.

Declarațiile președintelui vin în contextul în care Drulă a spus luna trecută, la Digi24, „se bazează pe susținerea” lui Nicușor Dan în alegerile pentru Primăria Capitalei, dar a subliniat că „cel mai mult contează votul bucureștenilor”.

„Eu cred că cel mai mult contează votul bucureștenilor, dar mă bazez pe susținerea lui Nicușor Dan dacă proiectul nostru are succes, pentru că pe mine mă interesează mai mult susținerea lui pentru când aș fi primar”, declara el .

„În campania electorală a fost întrebat de ce candidează la președinție și răspunsul mi-a plăcut foarte mult. A spus: 'voi putea ajuta mai mult Bucureștiul ca președinte decât ca primar, pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la centrul politicii, un aliat care să le spună partidelor politice: destul, ajunge cu jumulirea bugetelor pe clientelism politic'”, a mai completat el.

Conform celui mai recent sondaj Avangarde, deputatul USR se află pe locul trei în preferințele bucureștenilor.

Concret, candidatul PSD al Primăria Capitalei Daniel Băluță ar obține 24% dintre voturi dacă duminica viitoare are avea loc alegeri. Pe locul al doilea s-ar situa candidatul PNL, Ciprian Ciucu (21%), urmat de Cătălin Drulă (20%) și candidata independentă susținută de AUR Anca Alexandrescu (17%).

Editor : C.L.B.