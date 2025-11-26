Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că există posibilitatea ca România să nu piardă cele 230 de milioane de euro din PNNR, dacă legea pensiilor speciale nu este adoptată până la termenul de 28 noiembrie.

Întrebat dacă există șanse ca România să ia cele 230 de milioane din PNRR, Nicușor Dan a răspuns: „Eu cred că da. Vreau să salut deocamdată anunțul CSM de a da avizul înainte de 28 noiembrie, o să vedem după ce se vor finaliza aceste adunări generale ce se va întâmpla. A existat un nivel în discuțiile noastre cu Uniunea Europeană pe diverse teme, inclusiv PNRR, a existat un nivel de flexibilitate și eu sper să existe acest nivel și în discuția pe jalonul cu pensiile speciale”.

Declarațiile au loc în contextul în care, potrivit surselor Digi24, Consiliul Superior al Magistraturii ar putea emite joi avizul pe legea pensiile magistraților, cu o zi înainte de termenul limită de 28 noiembrie, jalon pe care România trebuie să îl îndeplinească pentru a primi următoarea tranșă de bani europeni din PNRR.

Apoi, Guvernul s-ar putea reuni în ședință extraordinară, joi seara sau vineri dimineața, pentru a discuta adoptarea legii prin procedura angajării răspunderii.

Judecătorii Curții de Apel București și procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au respins deja noul proiect al reformei pensiilor magistraţilor şi solicită CSM să dea aviz negativ la acest proiect.

Editor : C.L.B.