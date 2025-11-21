Nicușor Dan, după ce planul lui Trump pentru Ucraina a fost publicat: „Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri că urmăreşte „cu cea mai mare atenţie” evoluția războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, arătând că se alătură altor lideri europeni care au asigurat astăzi Kievul de sprijinul lor continuu. Şeful statului a mai declarat că susţinerea suveranităţii Ucrainei, alături de SUA, i se pare la fel de importantă.

„Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Salut, în primul rând, eforturile reînnoite ale președintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile. Este, de asemenea, o bună ocazie pentru a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare. Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu. Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj pe rețeaua X vineri seară.

„Trăim un moment important care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca niciodată importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității dintre aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO. Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de maximă importanță pentru România”, a mai arătat șeful statului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ieșit vineri cu un mesaj către poporul ucrainean, după ce planul Trump-Putin privind încheierea unui acord de pace în Ucraina a fost făcut public.

În discursul de 10 minute, liderul de la Kiev vorbește despre „alegerea imposibilă” pe care trebuie să o facă: „Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener esențial”.

„Ucraineni, ucrainence, în viața fiecărei națiuni vine un moment în care toți trebuie să vorbim sincer, calm, fără interpretări, fără zvonuri, fără bârfe, fără nimic în plus. Așa cum este. Așa cum încerc mereu să vorbesc cu voi. Acum trăim unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră. Presiunea asupra Ucrainei este una dintre cele mai mari. Acum Ucraina poate ajunge în fața unei alegeri foarte dificile. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener esențial. Fie acceptarea unor 28 de puncte foarte complicate, fie o iarnă extrem de grea”, a transmis Volodimir Zelenski.

