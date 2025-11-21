Live TV

Nicușor Dan, după ce planul lui Trump pentru Ucraina a fost publicat: „Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții”

Data publicării:
Președintele Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri că urmăreşte „cu cea mai mare atenţie” evoluția războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, arătând că se alătură altor lideri europeni care au asigurat astăzi Kievul de sprijinul lor continuu. Şeful statului a mai declarat că susţinerea suveranităţii Ucrainei, alături de SUA, i se pare la fel de importantă.

„Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Salut, în primul rând, eforturile reînnoite ale președintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile. Este, de asemenea, o bună ocazie pentru a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare. Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu. Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj pe rețeaua X vineri seară.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Trăim un moment important care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca niciodată importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității dintre aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO. Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de maximă importanță pentru România”, a mai arătat șeful statului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ieșit vineri cu un mesaj către poporul ucrainean, după ce planul Trump-Putin privind încheierea unui acord de pace în Ucraina a fost făcut public.

În discursul de 10 minute, liderul de la Kiev vorbește despre „alegerea imposibilă” pe care trebuie să o facă: „Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener esențial”.

„Ucraineni, ucrainence, în viața fiecărei națiuni vine un moment în care toți trebuie să vorbim sincer, calm, fără interpretări, fără zvonuri, fără bârfe, fără nimic în plus. Așa cum este. Așa cum încerc mereu să vorbesc cu voi. Acum trăim unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră. Presiunea asupra Ucrainei este una dintre cele mai mari. Acum Ucraina poate ajunge în fața unei alegeri foarte dificile. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener esențial. Fie acceptarea unor 28 de puncte foarte complicate, fie o iarnă extrem de grea”, a transmis Volodimir Zelenski.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
volodimir zelenski
4
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
angajata in birou
5
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Digi Sport
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski tump vance profimedia
Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare
vladimir putin
Putin amenință că va cuceri mai mult teritoriu dacă Ucraina refuză planul american
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Singur împotriva tuturor: Cum își alungă Trump oamenii din cercul apropiat
Plan de pace propus Ucrainei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
„În stilul articolului 5 din Tratatul NATO”. Axios dezvăluie posibile garanții de securitate pentru Ucraina, dintr-un document american
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Ideea că toate salariile vor fi reduse cu 10% nu are nicio...
aGFzaD00MjhhOTk5MTgyN2VlZGI3MDA5MzE3OGUxODMwZWQxZA==.thumb
Bolojan: E nevoie să limităm pensionarea anticipată pentru toate...
femeie laptop shutterstock
Directorul DNSC: În România sunt 12 milioane de utilizatori de...
bolojan
Limitarea cumulării pensie-salariu. Bolojan: „Proiectul vizează...
Ultimele știri
Încă un tren electric Coradia Stream va fi livrat României. Anunțul făcut de Alstom
UE amenință cu veto acordul COP30 din Brazilia: Un text „slab” și fără ambiție climatică
Bolojan, despre angajarea Alinei Gîrbea la MIPE: „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a descurcat Cătălina Jacob la Miss Universe 2025. La proba costumul național a părut desprinsă de pe...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele...
Adevărul
„Taxă pe poluare” pentru mașinile foarte vechi. Cum cresc impozitele
Playtech
Cum îndepărtezi rapid gheața de pe parbrizul mașinii: nu mai folosi sare sau apă caldă
Digi FM
George Buhnici, la trei ani de la declarațiile controversate în care critica femeile cu celulită: „Aveam...
Digi Sport
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...