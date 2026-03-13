Un lider PNL acuză PSD de „înțelegeri pe sub masă” cu AUR pentru a modifica legea bugetului; „Au pus la cale o conspirație”

Alexandru Muraru, liderul PNL Iași.

Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, susține că PSD și AUR „au pus la cale o conspirație prin care vor să facă bugetul României țăndări”. Liberalul face trimitere la acordul semnat de liderii Coaliției și care presupune „onestitate, responsabilitate și respectarea programului de guvernare”.

„PSD împreună cu AUR și Simion au pus la cale o conspirație prin care vor să facă bugetul României țăndări, iar acest lucru nu înseamnă decât sabotarea țării.

Jocul politic pe care au de gând să-l facă PSD și AUR ne arată că sunt într-un tandem și au un obiectiv comun, înlăturarea lui Ilie Bolojan. Este un joc periculos, care poate arunca țara în aer. Suntem într-o criză majoră geopolitică, evenimentele din Orientul Mijlociu influențează toată economia mondială, cu repercusiuni asupra economiei mondiale. Orice criză politică acum ar putea arunca ratingul de țară al României în categoria junk”, a scris Alexandru Muraru pe Facebook. 

Acesta cere PSD „să se întoarcă la rațiune” și să nu lase AUR să devină arbitrul bugetului:

„PSD trebuie să oprească de urgență înțelegerile pe sub masă cu AUR și să se întoarcă la rațiune. Protocolul de colaborare al Coaliției presupune onestitate, responsabilitate și respectarea programului de guvernare cu care acest Executiv a fost învestit.

PNL nu va accepta sabotarea țării și folosirea bugetului ca pretext. Bugetul României nu este instrument de șantaj la adresa lui Ilie Bolojan, el trebuie să fie oglinda în care să se reflecte toate reformele adoptate. Să fie foarte clar: AUR nu trebuie să devină arbitrul bugetului României.

PSD nu are voie să lase AUR, cel mai iresponsabil partid din România, să distrugă stabilitatea economică a țării, la indicațiile Moscovei”.

Guvernul a trimis în Parlament legea bugetului de stat. Potrivit calendarului, proiectul intră de săptămâna viitoare în dezbatere parlamentară, în comisiile de specialitate și apoi în plen, votul final urmând să fie dat joi. Social-democrații deja au anunțat că au de gând să modifice proiectul, după ce mai multe propuneri ale acestora nu au fost acceptate. 

