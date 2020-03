Coronavirus. Nicușor Dan, în izolare la domiciliu după ce a participat la o ședință cu Vergil Chițac

Nicușor Dan, candidat sprijinit de USR și PNL la alegerile locale din București pentru Primăria capitalei, a anunțat vineri că a intrat în izolare la domiciliu după ce în data de 9 martie a participat la o ședință la care a fost prezent și senatorul PNL Vergil Chițac, depistat azi pozitiv la coronavirus.

Mesajul lui Nicușor Dan pe pagina de Facebook:

„Am participat luni la ședința Biroului Politic Național al PNL la care a fost prezent senatorul Chițac. La acea ședință, BPN a validat susținerea candidaturii mele la Primăria Capitalei. Voi rămâne izolat la domiciliu împreună cu familia până la rezultatul testului.

Am sunat la numărul unic de pe site-ul Ministerului Sănătății. Apelul meu a fost preluat în 7-8 minute și am vorbit cu o persoană amabilă și bine informată. Am fost direcționat către Direcția de Sănătate Publică din sectorul în care locuiesc.

E important să ne păstrăm calmul și să respectăm regulile impuse de autorități. Sănătatea oamenilor din jur și în special a persoanelor vulnerabile depinde de acțiunea responsabilă a fiecăruia dintre noi.”

Într-o intervenție telefonică la Digi24, Nicușor Dan a declarat că la ședința respectivă „am fost vreo 100-120 de persoane în sală, am fost la vreo 20 de metri de el. Sunt 99% sigur că nu mi s-a întâmplat nimic”.

Întrebat dacă ar trebui ca alegerile locale să fie amânate, el a răspuns: „să ne concentram pe ce e de făcut în următoarele 2-3 săptămâni,

o să mai crească numărul de îmbolnăviri, după care sper să scadă numărul, caz în care nu va fi nevoie”.

Senatorul PNL Vergil Chițac se numără printre cele 70 de persoane depistate deja cu coronavirus, iar în urma testului pozitiv, Ludovic Orban a anunțat că Guvernul și Partidul Național Liberal se vor autoizola.

Corespondentul Digi24 Constanța relatează că senatorul s-a întâlnit pe data de 8 martie, de Ziua Femeii, cu circa 400 de femei musulmane din tot județul.

Vergil Chițac a fost la o reuniune NATO la Bruxelles în perioada 17-19 februarie.