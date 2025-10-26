Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru Catherine Connolly, câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 26 octombrie 2025, un mesaj de felicitare pentru Catherine Connolly, câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda.

„Felicitări Catherinei Connolly pentru alegerea sa în funcția de președinte al Irlandei. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a dezvolta cooperarea bilaterală și europeană, bazându-ne pe relațiile excelente dintre țările noastre și pe legăturile promovate de comunitatea de români din Irlanda”, a scris șeful statului într-o postare pe X.

Catherine Connolly, în vârstă de 68 de ani, a lucrat ca psiholog şi ca avocat, şi a fost susţinută în alegeri de Sinn Fein - al doilea partid parlamentar ca mărime, de social-democraţi, laburişti şi alte formaţiuni de stânga.

Ea s-a pronunţat vehement în favoarea palestinienilor şi susţine neutralitatea militară a Irlandei, criticând utilizarea aeroportului Shannon de către militarii americani. Se consideră reprezentantă a unei „mişcări" şi „o voce pentru pace" şi unitate.

Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază.

