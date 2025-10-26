Live TV

Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru Catherine Connolly, câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda

Data publicării:
TIMISOARA - CONFERINTA - EUROPA LA RASCRUCE - 30 SEP 2025
Presedintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 26 octombrie 2025, un mesaj de felicitare pentru Catherine Connolly, câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda. 

„Felicitări Catherinei Connolly pentru alegerea sa în funcția de președinte al Irlandei. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a dezvolta cooperarea bilaterală și europeană, bazându-ne pe relațiile excelente dintre țările noastre și pe legăturile promovate de comunitatea de români din Irlanda”, a scris șeful statului într-o postare pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Catherine Connolly, în vârstă de 68 de ani, a lucrat ca psiholog şi ca avocat, şi a fost susţinută în alegeri de Sinn Fein - al doilea partid parlamentar ca mărime, de social-democraţi, laburişti şi alte formaţiuni de stânga. 

Ea s-a pronunţat vehement în favoarea palestinienilor şi susţine neutralitatea militară a Irlandei, criticând utilizarea aeroportului Shannon de către militarii americani. Se consideră reprezentantă a unei „mişcări" şi „o voce pentru pace" şi unitate.

Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază.

Citește și:

Proteste la Dublin: a treia noapte de manifestații împotriva imigranților

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-01-10 instant-4635
1
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
salvador dali
3
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Digi Sport
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Ziua în care a fost inaugurată Catedrala Națională. Politicieni...
autostrada soarelui
Focuri de armă în Capitală. Un bărbat a tras cu un pistol airsoft în...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea...
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la inaugurarea...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani”
CIA și Departamentul de Stat au avut opinii diferite cu privire la dorința lui Putin de a încheia pacea (Wall Street Journal)
Gripa aviară face ravagii în Germania: Peste 400.000 de animale au fost sacrificate. „E imposibil de prezis cum va evolua situaţia”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Catherine Connolly
Alegeri prezidențiale în Irlanda: Candidata independentă Catherine Connolly a învins-o pe singura sa contracandidată, Heather Humphreys
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
Generalul Gheorghiţă Vlad: „Armata rămâne o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar luptă pentru pace”
nicusor dan depune flori la o comemorare
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace. Ca să ai pace, trebuie să descurajezi războiul”
aD1iOWFmNzM3OWZkYWQzNDJjN2M0NmJlZjBlNTE5NGRlZQ==.thumb
Nicuşor Dan spune că timpii de aşteptare s-au înjumătăţit în vămile dintre România şi R. Moldova. „Avem însă o problemă”
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan: „Cred în continuare că nu era nevoie de majorarea TVA-ului”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
Este bine să prăjești cu ulei de măsline? Ce spun nutriționiștii despre alegerea corectă a uleiului de gătit
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Au făcut anunțul despre Simona Halep, după ce ”a pierdut” 18.000.000 $: ”S-a îndrăgostit și a plătit 600.000...
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
Danny DeVito, îndrăgostit de rolul de bunic. “Carmine și tataie sunt cei mai buni prieteni”, spune fiica lui...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Protest, miercuri, pentru pensii mai mari. 4 sindicate alături de pensionari. Ce nemulțumiri sunt?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jessica Alba, îndrăzneață la plajă, într-un costum de baie minuscul. Iubire cu un actor mai tânăr și un nou...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...