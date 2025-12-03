Live TV

Nicușor Dan, reacție în scandalul dintre PSD și USR: „Nu mi se pare deloc profitabil că se atacă între ei”

Nicușor Dan. Foto: REUTERS

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre relaţia PSD cu USR şi acuzele tot mai dese ale social-democraților la adresa ministrilor USR, că nu i se pare deloc profitabil că, în loc să critice opoziția, partidele din coaliţie se ceartă între ele.

Şeful statului a precizat că are discuţii la fel de dese şi cu Sorin Grindeanu, şi cu Dominic Fritz, şi cu Ilie Bolojan, iar cu Kelemen Hunor, nu chiar aşa de dese.

„Dincolo de asta, ca sfat pe care îl dau coaliţiei, aşa, dacă mă pun în poziţia unui observator extern, nu mi se pare deloc profitabil că este o coaliţie de patru partide care şi-au asumat guvernarea, când le era mai simplu să stea în opoziţie şi ei se atacă între ei, în loc să critice opoziţia. Asta, eu nu înţeleg”, a arătat preşedintele.

Despre un posibil scenariu al unui guvern fără USR, Nicuşor Dan a răspuns: „Eu nu susţin deloc asta. Mi se pare că, aşa cum este, cu toate dificultăţile pe care le străbate coaliţia asta, ea este echilibrată în ceea ce priveşte reprezentarea diferitelor părţi ale societăţii”.

Miercuri, Partidul Social Democrat le-a cerut colegilor de guvernare să își asume „catastrofa” provocată după ce a fost golit lacul de acumulare de la Paltinu, iar premierul Ilie Bolojan să îi ceară explicații ministrei Diana Buzoianu.

„PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să-i ceară rapid explicații și soluții ministrei Mediului, Apei și Pădurilor, Diana Buzoianu, care a gestionat catastrofal operațiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu. Prin această decizie inoportună ministra USR a provocat calamitatea din județele Prahova și Dâmbovița”, transmite PSD printr-un comunicat al biroului de presă.

Social-democrații cer tragerea la răspundere a ministrei Mediului. „Riscurile mult prea mari pentru ca ministra Buzoianu să nu fie trasă la răspundere! Nu există nicio scuză! Ministra USR a fost direct implicată în gestionarea operațiunii de la Barajul Paltinu, a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariției unei situații de urgență, a tratat lucrurile cu superficialitate, a mințit public că nu a fost informată. Astfel a pus în pericol viața și sănătatea a sute de mii de oameni și a creat un dezechilibru major în sistemul energetic național!”, a mai transmis PSD.

