Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani. Când au început discuțiile

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că România poartă discuţii cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani, precizând că acestea nu au început atunci când a fost anunţul SUA privind relocarea trupelor din ţara noastră, ci sunt mai vechi. Șeful statului nu a dorit să precizeze care sunt statele cu care se poartă aceste discuţii.

Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă la Cotroceni, dacă România este în discuţii cu alte state pentru a suplini reducerea numărului militarilor americani dislocaţi în România.

„Da, şi discuţiile astea nu au început acum două sau trei săptămâni, când a fost anunţul american. Ele sunt mai vechi şi faptul că exact exerciţiul care mâine are ultima zi, exact în sensul ăsta este, de a reuşi să armonizeze trupe care să vină foarte repede pentru a acţiona ca brigadă”, a spus Nicuşor Dan.

El a refuzt să precizeze cu ce state este România în discuţii pentru suplimentarea numărului de militari.

Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, a anunţat, în 30 septembrie, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România, anunţul fiind făcut după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România.

