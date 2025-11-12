Live TV

Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani. Când au început discuțiile

Data publicării:
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Trupe americane la baza militară Mihail Kogălniceanu. Foto: REUTERS/Fedja Grulovic

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că România poartă discuţii cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani, precizând că acestea nu au început atunci când a fost anunţul SUA privind relocarea trupelor din ţara noastră, ci sunt mai vechi. Șeful statului nu a dorit să precizeze care sunt statele cu care se poartă aceste discuţii.

Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă la Cotroceni, dacă România este în discuţii cu alte state pentru a suplini reducerea numărului militarilor americani dislocaţi în România.

„Da, şi discuţiile astea nu au început acum două sau trei săptămâni, când a fost anunţul american. Ele sunt mai vechi şi faptul că exact exerciţiul care mâine are ultima zi, exact în sensul ăsta este, de a reuşi să armonizeze trupe care să vină foarte repede pentru a acţiona ca brigadă”, a spus Nicuşor Dan.

El a refuzt să precizeze cu ce state este România în discuţii pentru suplimentarea numărului de militari.

Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, a anunţat, în 30 septembrie, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România, anunţul fiind făcut după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
5
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
camera deputatilor in sedinta
Parlamentul a adoptat Legea „Nordis”, la un an de la izbucnirea...
Călin Georgescu.
A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „În momentul în care o...
Ultimele știri
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav”
Trump îi cere preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine”
Percheziţii la firme de ride-sharing din București și alte trei județe, suspectate de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR a amânat sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor
nicușor dan
Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
ICCJ a propus un „acord pentru Justiţie” înaintea întâlnirii de la Cotroceni
Nicușor Dan, președintele României, susține o conferință de presă la Palatul Cotroceni din București, 12 noiembrie 20225.
Nicușor Dan spune că va contesta decizia AEP, care nu i-a dat decontat toți banii din campanie. Ce va face cu suma rămasă
sigla sri de la intrarea in institutie
Ce spune Nicușor Dan, întrebat dacă va face numirea șefilor serviciilor de informații până la finalul anului
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Cum va fi iarna 2025–2026 în România, în contextul slăbirii vortexului polar? Anunţ ANM despre vreme
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
Legătura dintre sănătatea inimii și a creierului. Bolile cardiace la vârsta mijlocie, impact major mai târziu...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...