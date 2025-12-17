Președintele Nicușor Dan a explicat miercuri, 17 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă, că problemele semnalate în sistemul de justiție trebuie probate. Șeful statului a punctat că, în opinia sa, problemele cele mai mari sunt la Inspecția Judiciară și la modul de promovare în justiție.

„E o chestiune importantă. Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Am programată o întâlnire, imediat ce voi fi în țară, luni dimineață cu magistrații care vor să exprime public probleme cu privire la sistemul de justiție.

Colegii au primit deja multe materiale care se referă la subiectul ăsta. Trebuie să separăm faptele de opinii. (...) Sunt probleme la Inspecția Judiciară, la modul în care se fac promovări și pe funcții de conducere în instanțe și de la instanțe inferioare la instanțe superioare.

Lucrurile astea trebuie probate. Nu este o chestiune de slogane sau de cine strigă mai tare. Sunt chestiuni foarte serioase și ele trebuie probate. În măsura în care există acuzații, vom solicita materiale până când vom ajunge la o concluzie care să fie unanim recunoscută.

Este o chestiune care, în opinia mea, va dura de ordinul 2-3 luni. O să vedem vinovății, dacă sunt, dacă sunt mă voi exprima public”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă va cere demisia actualului ministru de Interne și fost ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, președintele a explicat că are atribute doar pe pozițiile de consilier prezidențial și de stat: „Pe poziții care nu sunt în subordinea directă a președintelui este o chestiune de societate și de respectivele instituții”.

„Va fi o analiză temeinică și din această analiză vor rezulta niște fapte dovedite”.

Șeful statului a dezvăluit că a primit 50 de sesizări de la magistrați: „Ieri dimineață fuseseră în jur de 10 - 12 solicitări pentru participarea la această dezbatere și vreo 50 de oameni care trimiseseră mai multe materiale cu privire la situația din justiție”.

Amintim că despre posibila tragere la răspundere a lui Cătălin Predoiu a vorbit și premierul Ilie Bolojan. În cadrul interviului de la DigiFM, șeful Executivului a susținut că nu poate judeca „un ministru care azi răspunde de un portofoliu cum e Ministerul de Interne, unde domnul Predoiu a avut rezultate bune, pentru gestionarea altui sistem, unde dânsul de 4 ani nu mai are nicio răspundere”.

