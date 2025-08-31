Live TV

profimedia-1009282365
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău. 10 iunie 2025. Foro. Profimedia

Nicuşor Dan efectuează, astăzi, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Şeful statului a fost primit de către președinta Republicii Moldova Maia Sandu la Reşedinţa de Stat. Cei doi vor participa la deschiderea evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, potrivit Administrației Prezidențiale.

ACTUALIZARE 09.05 Maia Sandu l-a primit, duminică dimineață, pe Nicușor Dan la Reședinta de Stat, în Chișinău. Ea a transmis un mesaj cu această ocazie.

„Domnule președinte Nicușor Dan, ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău, pentru a celebra împreună Ziua Limbii Române. La mulți ani tuturor celor care vorbesc limba română!”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Știrea inițială

La ora 08:40, preşedintele va fi primit de către Maia Sandu la Reşedinţa de Stat iar la ora 10:00 şeful statului va participa la Evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Nicuşor Dan va susţine o alocuţiune în deschiderea evenimentului. La 11:15, preşedintele va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni iar la 11:45 va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

Aceasta este cea de-a treia vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie și cea privată de pe 8 august, atunci când, alături de Maia Sandu, a mers la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi.

Pe 10 august, șeful statului a distribuit pe Facebook imagini de la o drumeţie în natură, în Republica Moldova, în care a fost alături de partenera sa, cei doi copii ai lor și de președintele Parlamentului de la Chișinău.

