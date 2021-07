Noi acuzații în PNL. Orban, îmbrâncit de agenți de pază în București. La Timișoara ar fi fost agresați susținătorii lui Cîțu

Apar noi acuzații după alegerile interne din PNL. Președintele partidului, Ludovic Orban, ar fi fost bruscat de agenți de pază la filiala PNL Sector 4. La Timișoara, pe de altă parte, susținătorii lui Florin Cîțu, contracandidatul lui Orban, spun că au fost agresați.

Ludovic Orban ar fi fost bruscat de agenții de pază care asigurau securitatea la PNL sector 4. Incidentul a avut loc la coborârea de pe scenă, după ce Ludovic Orban a susținut un scurt discurs.

Scena trebuia eliberată pentru a fi instalată urna în care urmau să fie introduse buletinele de vot. Acela a fost momentul în care agenții de pază angajați de președintele filialei Sector 4, Pavel Popescu, l-ar fi îmbrâncit pe Ludovic Orban.

„Președintele național al partidului este îmbrâncit de pe scena amplasată în curtea sediului central de niște gorile cu ceafa lată plătite să “facă ordine” și care i-au zis să facă pași”, a scris pe Facebook Adrian Moraru, consilier general la Primăria Capitalei.Alegerile organizației Sector 4 s-au desfășurat în curtea sediului central al partidului, din Modrogan. Deputatul Pavel Popescu a câștigat un nou mandat la conducerea filialei. El anunțat în urmă cu câteva săptămâni că îl va susține pe Florin Cîțu pentru președinția partidului.

O situaţie similară a avut loc și la Timişoara. Acolo, însă, susţinătorii lui Florin Cîţu au acuzat că au fost agresaţi. Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica spune că nu îl mai recunoaşte pe Ludovic Orban ca preşedinte al partidului, după ce şi-ar fi impus prin forţă preferatul în fruntea filialei.

„După ce am văzut că a susținut ceea ce s-a întâmplat la Timişoara în ziua de sambătă, nu pot să consider că mai este președintele PNL. Să girezi deturnarea unei ședințe de alegeri cu un grup de forță carre intră peste 800 de oameni și forțează lucrurile doar că să susțină un anumit candidat - au făcut acest lucru fiind încurajați de preşedintele Orban. Or, așa ceva, din pucntul meu de vedere, este inacceptabil”, a spus Nica.

Editor : M.B.