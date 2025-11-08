Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat pentru emisiunea În fața ta, de la Digi24, că îl cunoaște pe preşedintele Nicuşor Dan de aproape 30 de ani și că acesta „are tot ce îi trebuie”, însă „îi lipseşte viteza”. „Aici ne deosebim, el face lucrurile într-un alt ritm”, a comentat Oana Gheorghiu.

Întrebată ce îi lipseşte preşedintelui Nicuşor Dan, Oana Gheorghiu a răspuns că „viteza”.

„Aici eu nu-s obiectivă, pentru că, am spus deja public, îl cunosc pe Nicuşor Dan din tinereţe, cred că din '96-'97. Eu cred că Nicuşor Dan are tot ce îi trebuie, îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim, el face lucrurile într-un alt ritm”, a răspuns Oana Gheorghiu.

Citește și: Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face față. Dar să lase spitalul pentru copii în pace”

Editor : A.P.