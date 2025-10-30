Live TV

Exclusiv Oana Gheorghiu, explicații după acuzațiile lui Sorin Grindeanu: „Nu sunt absolut deloc antiamericană”

Data publicării:
Oana Gheorghiu, vicepremierul României, a vorbit, în direct la Digi24, despre criticile aduse de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la adresa sa, cu referire la postările despre conflictul din Biroul Oval, dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump.

Oana Gheorghiu a declarat că postarea critică la adresa președintelui american Donald Trump a fost „într-un context emoțional” și că criticile lui Sorin Grindeanu reprezintă „luptă politică”: „Nu cred că are ceva de împărțit cu mine”, a subliniat vicepremierul.

Întrebată de decizia lui Sorin Grindeanu, care i-a cerut premierului Ilie Bolojan, dar și președintelui Nicușor Dan să nu meargă mai departe cu nominalizarea sa, Oana Gheorghiu a spus:

Eu nu cred că domnul Grindeanu are ceva de împărțit cu mine. Cred că pur și simplu este o luptă politică în care nu vreau să mă implic.

Sincer, sunt aici, în această poziție numită de premierul României, pentru că am simțit că e nevoie de mine și am acceptat lucrul ăsta.

Dar este o poziție independentă, este o poziție apolitică, așa că nu vreau deloc să intru în dispută, nici cu domnul Grindeanu și cu niciun alt membru al niciunui alt partid.

Eu îmi doresc foarte mult să colaborez cu toată lumea și știu că putem să facem lucruri bune pentru țara asta doar împreună. Dacă domnul Grindeanu, toți membrii din Guvern își doresc la fel de mult ca mine ca țara asta să meargă bine, sunt convinsă că putem să lucrăm împreună și să facem proiecte”.

Oana Gheorghiu a clarificat și postările sale critice la adresa lui Donald Trump și a administrației sale, subliniind că nu este antiamericană.

Sunt un om care a admirat întotdeauna democrația americană și care a ascultat în tinerețe Vocea Americii, de unde afla cum e viața în America și visa, ca orice român pe vremea aia, la America.

Postarea pe care am făcut-o a fost într-un context emoțional, așa cum am explicat și pe Facebook, și era opinia unui cetățean.

Sunt, astăzi, într-o poziție oficială. Desigur că respect contribuția Statelor Unite ale Americii la siguranța pe care Europa o are astăzi și inclusiv România”.

Oana Gheorghiu a mai spus nu există niciun fel de legătură între retragerea unor sute de militari americani din România şi postările sale de pe Facebook, din urmă cu câteva luni ci a fost doar o încercare de a face o legătură între aceste lucruri. Ea a menţionat că ar fi fost nepotrivit să vină Sorin Grindeanu la Cotroceni, la ceremonia de depunere a jurământului.

„Cred că nu există niciun fel de legătură între retragerea trupelor, sau a unor sute de militari americani din România şi postările mele de pe Facebook de acum câteva luni. Cred că a fost doar o încercare de a face legătura între aceste două lucruri. Postările mele au fost postările unui om, unui cetăţean, într-un context cu o încărcătură emoţională foarte mare, dar cu siguranţă nu pot influenţa politica americană. Deci mă gândesc că dacă aş fi putut eu să influenţez ceva postările mele, ar fi trebuit să influenţez Ministerul Sănătăţii de-a lungul timpului şi am fi avut o reformă în sănătate, fiindcă despre asta am vorbit cel mai mult pe Facebook”, a declarat Oana Gheorghiu, la Europa FM, despre acuzaţiile aduse de PSD.

Întrebată dacă între timp l-a reevaluat pe Donald Trump, Oana Gheorghiu a spus că acum este în poziţia de viceministru şi susţine cu tărie parteneriatul strategic pe care România îl are cu America.

„Sunt o admiratoare a Statelor Unite ale Americii şi sunt recunoscătoare pentru faptul că noi suntem membri NATO şi că avem protecţia de care avem nevoie, cu război la graniţă şi datorită Americii. Eu, ca cetăţean, pot să am o opinie despre cineva, ca reprezentat al statului român, urmez linia guvernului şi întotdeauna voi face ceea ce trebuie. Nu cred că are mare importanţă opinia personală în cazul de faţă”, a arătat ea.

Întrebată dacă a reacţionat vreodată cu liderul PSD Sorin Grindeanu, Oana Gheorghiu a spus că nu a vorbit niciodată cu preşedintele PSD.

Despre absenţa acestuia la ceremonia de la Palatul Cotroceni, Oana Gheorghiu a spus că ar fi fost nepotrivit să vină.

„Eu cred că ar fi fost nepotrivit să vină, în acest context. Dar, în acelaşi timp, şi dacă venea, pentru mine era în regulă. Eu nu vreau să intru în polemici politice. (..) Eu nu sunt un om politic. Am venit să pun umărul şi să ajut acest guvern şi nu vreau deloc să intru în polemici nici cu domnul Grindeanu şi cu nimeni altcineva. Dacă venea era la fel de bine, că n-a venit, mie mi s-a părut mai potrivit aşa, pentru că am înţeles că nu este de acord cu această numire. Dar eu sper ca domnul Grindeanu, ca toţi oamenii care sunt în această coaliţie, să vrea cu sinceritate să facem bine acestei ţări”, a menţionat Gheorghiu.

Vicepremierul a subliniat că este pregătită să lucreze şi cu PSD. Cu oricine îşi doreşte cu adevărat să facă bine ţării. Şi eu sunt convinsă că sunt oameni acolo care chiar vor asta. Chiar şi în PSD”, a spus ea.

