Vicepremierul Oana Gheorghiu, declarații în exclusivitate la Digi24

În prima sa apariție publică după depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, vicepremierul Oana Gheorghiu vorbește în exclusivitate la Digi24 despre planurile sale privind reforma în Executivul condus de Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a semnat, miercuri, decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru.

Ceremonia de învestire, desfășurată joi la Palatul Cotroceni, a fost una scurtă, fără declarații publice din partea șefului statului. La eveniment au fost prezenți premierul Ilie Bolojan și mai mulți consilieri prezidențiali, printre care Ludovic Orban, Radu Burnete și Marius Lazurca.

După ce a depus jurământul cu mâna pe Biblie, Oana Gheorghiu a dat mâna cu președintele Nicușor Dan, au făcut fotografia protocolară și au salutat oficialii prezenți.

De la ceremonie a lipsit Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, care și-a exprimat opoziția față de numirea Oanei Gheorghiu, pe fondul unor declarații mai vechi ale acesteia la adresa administrației Trump. Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să revină asupra deciziei.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier rămas liber după demisia antreprenorului Dragoș Anastasiu.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește Oanei Gheorghiu pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, menționase anterior Guvernul într-un comunicat.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Cofondatoare și copreședintă a Asociației „Dăruiește Viață”, ea este implicată de peste un deceniu în dezvoltarea de proiecte de infrastructură medicală și campanii de responsabilizare publică în domeniul sănătății.

Gheorgiu a atras, alături de partenera sa Carmen Uscatu, peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, de la peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cel mai amplu proiect coordonat de cele două este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave de la Marie Curie, primul construit integral din fonduri private în România, cu o suprafață de 12.000 mp, 9 etaje și peste 140 de paturi.

În 2019, Ambasada SUA la București a premiat-o pe Oana Gheorghiu, alături de Carmen Uscatu, în cadrul programului „Femei curajoase din întreaga lume”, pentru curajul și perseverența demonstrate în construirea primului spital de oncologie pediatrică din România.

Numirea sa a venit însă pe fondul unor tensiuni politice. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut premierului Bolojan să retragă propunerea, invocând riscul „unui dezastru diplomatic ireparabil” în relația cu Statele Unite. Grindeanu a amintit o postare mai veche a Oanei Gheorghiu, în care aceasta îi numea pe Donald Trump și pe vicepreședintele american J.D. Vance „doi golani”, după o dispută din Biroul Oval cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Oana Gheorghiu a reacționat, spunând că acele afirmații au fost „opinii personale, exprimate într-un context emoțional foarte încărcat”.

Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” a fost implicată și în structuri consultative de stat: în aprilie, când Ilie Bolojan era președinte interimar, a fost numită reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

În calitate de vicepremier, Oana Gheorghiu va coordona domeniul reformei în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Editor : Ș.A.