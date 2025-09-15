Ministra de Externe, Oana Țoiu, a reacționat luni, într-o intervenție la Digi24, după ce Ambasada Federației Ruse la București a negat că drona care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României este rusească. Șefa MAE susține că afirmațiile fac parte din retorica pe care Moscova o are de când a declanșat războiul din Ucraina și transmite că astfel de incidente nu vor descuraja țara noastră să sprijine în continuare Ucraina.



„Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor. Au aceeași abordare pe care au avut-o când a început practic războiul din Ucraina. Aici l-au denumit ca operațiune specială, nu război. Faptul că încearcă să folosească cuvinte diferite nu schimbă cu nimic realitatea pe care o știm cu toții. Iar în ceea ce privește recunoașterea dronei ca aparținându-le, piloții au avut contact vizual cu drona respectivă și este un model aparținând iranienilor, pe care armata ucraineană nu-l are în dotare”, a declarat Oana Țoiu.

„Nimeni nu are o miză să-i convingă pe ruși că drona rusească este a Rusiei, din moment ce ei știu foarte bine acest lucru. Și tentativele pe care le au de a schimba realitatea folosind aceste tipuri de discurs nu sunt tentative care vor reuși. De altfel, dacă ei au crezut că această provocare va intimida sau încercările lor de a micșora solidaritate europeană să fie încercări cu succes, se înșală. De fiecare dată când există provocări ale spațiului comun aliat, ale spațiului Uniunii Europene, ce se întâmplă este că noi folosim momentele respective pentru a intensifica dialogul dintre noi, pentru a crește solidaritatea și pentru a crește mecanismele în care ne sincronizăm împreună deciziile, așa cum se întâmplă și va continua să se întâmple și pe apărarea care ține de flancul estic”, adaugă șefa MAE.

Întrebată dacă e nivelul de alertă ridicat în România în acest moment, șefa MAE a declarat: „Noi în acest moment suntem în siguranță. Continuăm eforturile pentru a asigura acest lucru, crescând capabilitățile pe care le avem și intensificând dialog, un formatul NATO în formatul Uniunii Europene și cu partenerii noștri pentru a asigura că acest lucru se întâmplă”.

Sâmbătă, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei, provocând reacția Forțelor Aeriene Române. Două avioane F-16 au interceptat drona, având contact vizual și radar intermitent pe durata a aproximativ 50 de minute.

Drona a fost identificată de MApN ca fiind una rusească, de tip Geran.

„O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei. Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, a precizat MApN duminică, într-un comunicat.

