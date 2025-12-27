Oana Țoiu: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru a obține pacea, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza”

Ministra de Externe Oana Țoiu a subliniat, printr-0 postare pe rețelele de socializare, că România „își exprimă solidaritatea față de Ucraina”, pe fondurilor ultimelor atacuri lansate de Rusia asupra capitalei Kiev.

„Ne exprimăm solidaritatea față de Ucraina, în condițiile în care se confruntă cu atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, școlilor și zonelor rezidențiale. Au fost raportate zeci de victime, iar o bună parte din capitală (n.r. Kiev) a rămas fără căldură în mijlocul iernii și în timpul perioadei Crăciunului”, a scris Oana Țoiu pe contul oficial de X.

Ministra de Externe a României a subliniat că atacurile Federației Ruse fac parte din „campania de teroare” condusă împotriva civililor ucraineni și a amintit că țara noastră susține independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„În timp ce liderii SUA, Uniunii Europene și Ucrainei lucrează pentru a obține pacea, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza femei, copii și familii întregi”, a adăugat Oana Țoiu.

Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă dimineață, înaintea a ceea ce președintele Volodimir Zelenski a numit o întâlnire crucială cu președintele american Donald Trump, care va avea loc duminică la Mar-a-Lago, în Florida, pentru a ajunge la un acord care să pună capăt unui război care durează de aproape patru ani.

