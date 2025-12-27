Live TV

Oana Țoiu: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru a obține pacea, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza”

Data actualizării: Data publicării:
oana toiu
Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministra de Externe Oana Țoiu a subliniat, printr-0 postare pe rețelele de socializare, că România „își exprimă solidaritatea față de Ucraina”, pe fondurilor ultimelor atacuri lansate de Rusia asupra capitalei Kiev

„Ne exprimăm solidaritatea față de Ucraina, în condițiile în care se confruntă cu atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, școlilor și zonelor rezidențiale. Au fost raportate zeci de victime, iar o bună parte din capitală (n.r. Kiev) a rămas fără căldură în mijlocul iernii și în timpul perioadei Crăciunului”, a scris Oana Țoiu pe contul oficial de X.

Ministra de Externe a României a subliniat că atacurile Federației Ruse fac parte din „campania de teroare” condusă împotriva civililor ucraineni și a amintit că țara noastră susține independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„În timp ce liderii SUA, Uniunii Europene și Ucrainei lucrează pentru a obține pacea, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza femei, copii și familii întregi”, a adăugat Oana Țoiu.

Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă dimineață, înaintea a ceea ce președintele Volodimir Zelenski a numit o întâlnire crucială cu președintele american Donald Trump, care va avea loc duminică la Mar-a-Lago, în Florida, pentru a ajunge la un acord care să pună capăt unui război care durează de aproape patru ani. 

CITEȘTE ȘI: „Liniile roșii” trasate de Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump: Pentru poporul ucrainean, acestea sunt clare

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
castelul corvinilor
2
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
5
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
A murit alături de trei dintre copiii săi, la 13.000 de kilometri de casă. Cum s-a petrecut tragedia
Digi Sport
A murit alături de trei dintre copiii săi, la 13.000 de kilometri de casă. Cum s-a petrecut tragedia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
„Liniile roșii” trasate de Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump: Pentru poporul ucrainean, acestea sunt clare
parlament ucraina 2
Agenţia anticorupţie din Ucraina a acuzat mai mulți parlamentari de mită. A fost împiedicată să percheziţioneze sediile unor comisii
ooo
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
G9J27r-WkAALw1O
Dronele și rachetele rusești bombardează Ucraina înaintea întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump
Kim Jong Un
Kim Jong Un: Coreea de Nord și Rusia au „împărțit sângele, viața și moartea” în războiul din Ucraina
Recomandările redacţiei
oameni cu umbrele pe lapovita
Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul...
nicusor dan si mirabela grdinaru foto fb
Nicușor Dan, despre interviul cu Mirabela Grădinaru, difuzat de...
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: Efectul de...
calorifer
Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură, după o avarie...
Ultimele știri
Zborurile de pe aeroportul din Hanovra au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate
Schimbări importante pentru șoferi în 2026. Cum funcționează radarele inteligente care vor fi montate pe șosele
Patru spanioli dispăruți în urma naufragiului unui vapor turistic în Indonezia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut...
Fanatik.ro
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Rugby-ul, cel mai afectat sport la Revoluția din 1989! Sportivii de renume mondial care au fost ucişi: “L-au...
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Cum păstrezi corect salatele cu maioneză ca să nu faci toxiinfecție
Digi FM
O lume întreagă o adoră. Prințesa Charlotte, lăudată pe rețelele sociale. „Atât de politicoasă, de elegantă...
Digi Sport
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
La ce sume a înghețat Guvernul pensiile contributive, pensiile de invaliditate și de urmaș? Neschimbate 2 ani
Digi FM
Meteorologii au actualizat prognoza. Aproape toată ţara intră sub avertizări de vremea rea până luni dimineaţă
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...