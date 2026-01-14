Ședință la Ministerul de Externe. Oana Țoiu: Misiunile diplomatice românești sunt pregătite pentru orice scenariu în Iran

Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran. Oana Țoiu a convocat o ședință de coordonare cu echipa MAE, la care au participat ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, și șefii misiunilor diplomatice românești din Orientul Mijlociu.

Discuțiile au vizat analiza evoluțiilor recente, evaluarea scenariilor posibile și calibrarea opțiunilor de acțiune diplomatică, precum și a mecanismelor de coordonare interinstituțională, arată un comunicat de presă al instituției.

Un obiectiv prioritar al consultărilor a fost asigurarea pregătirii misiunilor diplomatice pentru a răspunde adecvat oricărui scenariu, în contextul tensiunilor actuale. De asemenea, au fost abordate aspecte legate de viitoarea reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, la sfârșitul lunii, pe agenda căreia situația din Iran și regimul de sancțiuni vor ocupa un loc important.

Citește și: MAE, avertisment de călătorie de nivel 8/9: Evitaţi orice călătorie pe teritoriul iranian. Cetăţenii români să contacteze ambasada

„În aceste zile, oameni curajoși își riscă viața și libertatea pentru un viitor mai bun în țara lor. Ne alăturăm condamnărilor ferme ale actelor de violență și de represiune împotriva lor. Libertatea de a protesta pașnic, libertatea de asociere și libertatea de a putea comunica sunt încălcate. Știm din proprie experiență ce înseamnă aceste drepturi în istoria unei țări”, a afirmat Țoiu, potrivit sursei citate.

La București, MAE a transmis aceste îngrijorări însărcinatului cu afaceri al Iranului. În același timp, la Teheran, misiunea României colaborează strâns cu ambasadorii statelor UE, respectând Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice.

Protecția cetățenilor români rămâne o prioritate centrală: Ministerul este pregătit să acorde asistență consulară rapidă, indiferent de evoluția situației. În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetățeni români aflați în Iran, iar MAE menține un contact constant cu aceștia și facilitează mijloacele de comunicare cu România.

Citește și: SUA își retrag trupe din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a amenințat bazele americane. „Ar putea fi prea târziu pentru negocieri”

Editor : Ana Petrescu