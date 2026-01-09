Live TV

MAE, avertisment de călătorie de nivel 8/9: Evitaţi orice călătorie pe teritoriul iranian. Cetăţenii români să contacteze ambasada

Ministerul Afacerilor Externe anunţă, vineri, în contextul continuării demonstraţiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 - EVITAŢI ORICE CĂLĂTORIE, pentru întreg teritoriul iranian. MAE reiterează recomandarea fermă de a evita orice călătorie în Republica Islamică Iran, din cauza situaţiei de securitate. Instituția recomandă cetăţenilor români aflaţi în această ţară să evite participarea la demonstraţii şi locurile aglomerate şi să evalueze cu responsabilitate necesitatea rămânerii în această ţară şi să îşi semnaleze prezenţa la Ambasada României la Teheran.

„În contextul continuării demonstraţiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteşte că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 - EVITAŢI ORICE CĂLĂTORIE, pentru întreg teritoriul iranian”, transmite MAE. 

„MAE reiterează recomandarea fermă de a evita orice călătorie în Republica Islamică Iran, din cauza situaţiei de securitate. Aceste elemente au fost semnalate deja prin intermediul atenţionării de călătorie emise de MAE la 30 decembrie 2025”, precizează instituţia. 

 În eventualitatea în care se află deja pe teritoriul Republicii Islamice Iran, MAE recomandă cetăţenilor români să evite participarea la demonstraţii şi locurile aglomerate şi să evalueze cu responsabilitate necesitatea rămânerii în această ţară.

Totodată, MAE recomandă cu fermitate cetăţenilor români care se află în Republica Islamică Iran să îşi semnaleze prezenţa la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgenţă al misiunii: +98 21 77647570. 

În prezent, numărul de telefon funcţionează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la Internet.

În eventualitatea în care cetăţenii români întâmpină dificultăţi în contactarea misiunii diplomatice, alternativ, aceştia pot apela numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Iranul se confruntă cu o întrerupere a internetului la nivel naţional, potrivit grupului de monitorizare a internetului NetBlocks, în timp ce protestele continuă în toată ţara, relatează Reuters.

